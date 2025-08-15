وسط عبق الأشجار.. سياحة المانجو تجربة بطعم مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بالصور تحت عنوان “سياحة المانجو.. تجربة بطعم مصر”.

وقال معلومات الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في قلب الإسماعيلية، وبين مزارع المانجو الممتدة على مدّ البصر، تنبض تجربة سياحية فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وروعة الضيافة الريفية، تساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتُشجع المصريين على استكشاف جمال بلدهم.

وأضاف مركز معلومات الوزراء: هنا، يمكن للزوار من مصر والعالم العربي وحتى السياح الأجانب، أن يقضوا يومًا كاملًا وسط عبق الأشجار، يبدأ بـ”إفطار ريفي أصيل”، ثم جولات بين المزارع لجمع وقطف المانجو بأنفسهم، وتذوقها طازجة تحت أشعة الشمس الذهبية.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أن الرحلة في الإسماعيلية تمنح السائحين فرصة للاستمتاع بهدوء الطبيعة، والتعرف على أسرار زراعة المانجو، والتقاط الصور بين أغصانها المثمرة.

بوابة روز اليوسف