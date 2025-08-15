دولة عربية بصدد إطلاق أول مستشفى رقمي في أفريقيا

تتوجه دول عربية إلى إنشاء مستشفى رقمي كامل يعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا، ليكون الأول من نوعه في تونس والقارة الأفريقية.

وكشف المكلف بالذكاء الاصطناعي وتطوير المنظومة الرقمية في وزارة الصحة التونسية، أيمن الشخاري، أن تجربة المستشفى الرقمي “تعد فريدة وتندرج ضمن استراتيجية وزارة الصحة لدفع تونس نحو استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي”.

وأكد الشخاري، أن هذا المستشفى الرقمي “سيكون الأول من نوعه في تونس والقارة الأفريقية”، مشيرا إلى أن “بعض الدول الأوروبية المتقدمة لا تمتلك مستشفى رقميا مماثلا”.

وإذ أوضح، أن “المستشفى سيتعاون مع جميع المؤسسات الصحية العمومية في أنحاء تونس”، أشار إلى أن “تجربة الطب عن بعد بدأت بالفعل في مستشفى طبرقة بولاية جندوبة، حيث تم قراءة صور الأشعة لثلاثة مرضى، وتقديم 10 فحوصات طبية عن بعد لمرضى مستشفى الشبيكة بالقيروان”.

كما لفت المسؤول في وزارة الصحة التونسية إلى أن “الاختصاصات المتاحة عبر مركز الطب عن بعد ستتوسع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيكون مقر المستشفى الرقمي داخل وزارة الصحة لتوفير خدمات طبية عن بعد عبر طاقم من الأطباء المختصين”.

وأكد الشخاري أن “المناطق الداخلية والبعيدة ستكون لها الأولوية المطلقة في الاستفادة من خدمات الطب عن بعد”، حيث سيحصل المواطنون في هذه المناطق، قريبا على خدمات صحية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ما سيساهم في توفير الوقت وتجنب التنقلات الطويلة”.

وكانت عمّمت تونس، خلال العام الماضي، استخدام منظومة المواعيد عن بعد في جميع المؤسسات الصحية، وتطوير وتوسيع خدمات الطب عن بعد، لتوفير الرعاية الصحية المتخصصة، بالإضافة إلى رقمنة كافة مؤسسات الخط الأول لتحسين تقديم الخدمات مع تعزيز الرقابة على مسالك الأدوية باستخدام تقنيات رقمية متطورة.

وكالة سبوتنيك