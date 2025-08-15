حرصت بشكل شخصي أن أتعرف عن قرب لما يدور داخل مطار الخرطوم الدولي أحد أهمّ المرافق الإستراتيجية في العاصمة الخرطوم وتلمس مايبذل من جهود حتى يعاود المطار انفتاحه نحو الأجواء المحلية والدولية .

مارأيته اليوم أكد لي أن جهداً حقيقياً تبذله الدولة حالياً حتى يستأنف المطار نشاطه في أقرب وقت. تم إنجاز 85% من عمليات صيانة وتأهيل صالة المغادرة والوصول والإجراءات التأمينية حسب مايتطلب الأمر وفق اشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني .

لاستكمال المشروع لابد من ضبط ميزان الإنجاز والدقة في إنفاذ المطلوب من قبل الجهات المنفذة لأعمال الصيانة والتأهيل. قريباً جداً سنسمع خبر تحليق الطائرات واستقبالها في مدرج مطار الخرطوم. العشم ليس المطار فحسب بل أن تعود العافية لسائر الوطن أن تعود العافية للمعاني والمباني.

الخرطوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

#عافية وطن

Nezar Bogdawi