رأي ومقالات

مصطفى بكري للحكومة: «لو صندوق النكد الدولي قالك اعملى كذا قوليله لأ»

2025/12/20
12855719 e1691088259565
مصطفى بكري

طالب الإعلامى مصطفى بكرى، الحكومة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، متابعًا: «سيروا على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى وانحازوا للمواطن».

وقال بكرى، خلال برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة: «يا حكومة خففى العبء عن الناس، ولو صندوق (النكد) النقد الدولى قال لك اعملى كذا قولى له لأ، وتحملى بعض الشيء من أجل مطالب الناس الحياتية».

وأضاف «بكري»: «عايزين نخفف حجم الديون الخارجية، عايزين نعيد توازن الأسعار».

وتابع بكرى: «محتاجين الناس تعيش عيشة كريمة، تعيش فى ستر، ونتعامل مع فقه الأولويات وهو مصالح الشعب وتخفيف العبء عن النظام».

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/20