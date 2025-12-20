مصطفى بكري للحكومة: «لو صندوق النكد الدولي قالك اعملى كذا قوليله لأ»

طالب الإعلامى مصطفى بكرى، الحكومة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، متابعًا: «سيروا على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى وانحازوا للمواطن».

وقال بكرى، خلال برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة: «يا حكومة خففى العبء عن الناس، ولو صندوق (النكد) النقد الدولى قال لك اعملى كذا قولى له لأ، وتحملى بعض الشيء من أجل مطالب الناس الحياتية».

وأضاف «بكري»: «عايزين نخفف حجم الديون الخارجية، عايزين نعيد توازن الأسعار».

وتابع بكرى: «محتاجين الناس تعيش عيشة كريمة، تعيش فى ستر، ونتعامل مع فقه الأولويات وهو مصالح الشعب وتخفيف العبء عن النظام».

الشرق القطرية