ترجمت هذا الفيديو إلى اللغة العربية، وهو يكشف مشاهد جديدة لانخراط المرتزقة الكولومبيين في القتال داخل السودان، إلى جانب مليشيا الدعم السريع.

ويبدو أن مزيدًا من المقاطع المصورة بدأ بالظهور مؤخرًا، مما يعزز الصورة الكاملة لدور هؤلاء المرتزقة. وأهم ما يمكن تذكّره من فيديوهات الأمس واليوم هو أنها تنسف تمامًا ما حاولت بعض التقارير الأخيرة، ومنها ما بثّته قناة “فرانس 24″، الترويج له من أن دور الكولومبيين اقتصر فقط على تدريب عناصر مليشيا الدعم السريع، إذ تؤكد هذه المشاهد مشاركتهم الفعلية في المعارك على الأرض..

د.يوسف عز الدين كامل امين

