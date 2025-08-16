حسن اسماعيل يكتب: ضحى الغد

♦️ ماكنا نقوله عن الواثق البرير مفصلا قاله عبد الرحمن الصادق مجملا وكان البعض يظن أن في قولنا مخاشنة أو لعب على الأجساد

♦️ اقرأ هذه الفقرة من بيان عبدالرحمن الذي قصف به وجه الواثق البرير:- ( حزب الأمة القومي ليس حكرا على أي شخص مهما بلغ منصبه، دعك عن الذين تسلقوا الروابط العائلية التي يكيلون لها السباب فجاؤوا مؤخرا جدا بلا أي عطاء أو بلاء أو تأهيل وبدون إدراك لمبادئ الحزب أو معرفة بتاريخه بل حتى حاضره، وكانوا خلوا من أدب الكيان بل وأدب أهل السودان )

♦️ نعم أنا من بين خمسة شهود يوم جاءت المرحومة سارة الفاضل زوجة السيد الصادق المهدي عليه الرحمة بالواثق ليحضر أول اجتماع له معنا في مكتب الإعلام إبان فترة العمل السري وماكان له من صفة أو خبرة يحضر بها ذلكم الإجتماع سوى أنه زوج زينب الصادق المهدي ثم كرّت السنوات ليعتلي الواثق عبر قسيمة الزواج تلك ظهر الأمانة العامة!!

♦️ وفي الحقيقة ليس الواثق البرير وحده بل بعض بنات الصادق المهدي وبعض أزواج بناته سلكوا إلى المراتب الحزبية مستغلين تلك العلائق!!

♦️ ولو راجع الناس مقالاتنا في العام ٢٠٠٢م ونحن ننصح السيد الصادق المهدي بأن العمل الحزبي والسياسي هو ميدان اختلاف وصراع وتباين وأن الزج بأسرته في هذا الميدان لن يؤمن له السيطرة على الحزب بل سيمزق أواصر القربى وعلائق الرحم لأن سِكّينة الخلافات السياسية لا سيطرة عليها… بل زدتُ في النصح في تلكم المقالات أنه من الأفضل للصادق المهدي أن يرخي حبال السعي لأبنائه بعيدا عن الحزب وهذا حماية للأسرة وتحصينا للحزب …..

♦️ الحمد لله الذي أرانا الحق حقا وقوّانا على النصح يومذاك حين صمتت الأفواه وابتُلعت الألسن … ولسنا شُماتا فنحن بعد كل هذا نتطلع لأحزاب حقيقية وقوية وواقعية تقاد بأفكار وطنية وشعبية ومتجردة…و …..

♦️ معركة عبدالرحمن لن تكون سهلة فحملة( قسايم الزواج ) في الحزب كثر و(حملة أوراق ثبوت علائق الرحم) سيظلون مثل ورثة الصعيدي الذين ورثوا التاكسي عن والدهم وأصبحوا ( يمتطونه) جميعا طوال اليوم ثم يسألون عن أسباب الخسارة!!

……………….

حسن اسماعيل

١٥ أغسطس ٢٠٢٥م