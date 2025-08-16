والله الخط الداعم للدولة ده و الجيش فيهو دراويش جد الخبر بتاع السودان يوقع صفقة مع باكستان لشراء سلاح خبر 80% غير صحيح .

في البداية الموقع الوحيد الناشر الخبر في باكستان موقع ProPakistani الإخباري ، ده موقع في الإنترنت يتبع لمجموعة قابضة باكستانية في شراكة مع رجال أعمال إماراتيين ، مش كده وبس رئيس الموقع ذاتو اسمو عثمان يوسف مقيم في أبوظبي ، هو رائد أعمال.

بعد نشر الخبر في الموقع ده أول من نشر الخبر طوالي بعدهم في السودان صحيفة الراكوبة وما أدراك ما الراكوبة وبعدها كم موقع تابع للمليشيا والحقاطة . بعد ذلك بدأ دراويش العمليين فيها داعمين للجيش بنشر الخبر كما هو في الموقع الباكستاني .

في الصفقات العسكرية في حاجة اسمها التفاوض ومرات بعد تدفع قروشك ما بدوك السلاح ، ويبدو إنو فعلاً السودان خشى في التفاوض مع باكستان . هنا بيجي الخبر كتخريب أو لإفشال الصفقة دي وخاصة بقول في دولة تالتة صديقة للجيش السوداني ح تدفع القروش وهي إما السعودية أو تركيا . . .

وهنا بيجي الغرض من تسريب الخبر : هو ضرب الدول الداعمة للجيش . الآن كل ما ذكرت قضية السودان في أي مكان بيتم طوالي ذكر دولة الإمارات . هنا الإمارات تريد تشتيت الكورة وجلب طرف آخر يتم ذكره على أساس إنو داعم للجيش وبدفع ليهو قروش السلاح . .

أنا محمد ده بكون فرحان لو الجيش جاب طلقة واحدة خليك من صفقة ، بس كمان ما علشان أنا راغب في سماع خبر سمح أمشي أضر دولتي وأنا ما عارف .

ياخ عدد من الصحفيين والقنوات السودانية كلها جابت الخبر ومن غير ما يتعبوا نفسهم ويتصلوا بي مصدر سوداني ؟!

لا بس شغالين نسخ ولصق من غير تعب طيب إنتو صحفيين كيف ؟!

بلد كامل يعتمد على خبر في موقع إلكتروني باكستاني واحد هو فقط الذي أورد الخبر…

أنا سألت كم صحفي باكستاني في سبيل عايز مصدر تاني ولسع ما جاني رد منهم

ما أي حاجة كلكم طوالي تجروا فيها…

طوالي الحقاطة والمليشيا اشتغلوا بنغمة واحدة (أسي القروش ما أحسن بيها شنو وشنو إننن إننن إننن والتسليح والحرب إننن إننن) كأنهم عندهم علم مسبق بالحاجة دي .

الجيش ده جاب سلاح قبل كده من كم حتة ، في زول عرف ؟ لا طيب

في النهاية أتمنى يكون صحيح ولكن يبدو إنها لعبة من قبل الدويلة ضد السودان وإفشال لشيء يسعى السودان إليه .

تحياتي

محمد الفكي