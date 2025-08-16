“رونالدو” يتصدر قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري السعودي براتب ضخم.. فكم يبلغ؟

كشف تقرير «كابولوجي» العالمي عن رواتب اللاعبين الأعلى أجراً في العالم.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025 – 2026، براتب سنوي ضخم يبلغ 208.4 مليون يورو، إلى جانب مكافآت تصل إلى 42.8 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ البطولة.

ويأتي الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، في المركز الثاني براتب سنوي قدره 52 مليون يورو، وفي المركز الثالث يحل الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد، براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، يليه السنغالي ساديو ماني، جناح النصر، براتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو، فيما جاء المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب الهلال، في المركز الخامس براتب سنوي قدره 34.7 مليون يورو.

ويحتل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الهلال، المركز السادس براتب سنوي يبلغ 25.5 مليون يورو، متساوياً تقريباً مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش – سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش، نجمي الهلال أيضاً، اللذين يتقاضى كل منهما 25 مليون يورو سنوياً، وهي القيمة ذاتها التي يحصل عليها الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الاتحاد، الذي جاء في المركز التاسع. أما المركز العاشر فكان من نصيب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر، براتب سنوي يبلغ 24.5 مليون يورو.

