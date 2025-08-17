دراسة تكشف أسرار الذاكرة الخارقة لدى كبار السن

يفترض الكثيرون أن فقدان الذاكرة والتدهور الإدراكي جزء لا مفر منه من الشيخوخة، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن بعض كبار السن يتمتعون بذاكرة “خارقة”.

وقامت دراسة استمرت 25 عامًا في جامعة نورث وسترن بتحليل أدمغة “المسنين الخارقين” لتحديد السمات التي تساهم في مرونتهم العقلية. يُعرف “المسنون الخارقون” بأنهم أشخاص يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر ويتمتعون بأداء ذاكرة يماثل من يصغرونهم بثلاثة عقود.

تفاصيل الدراسة

أوضحت ساندرا وينتراوب، أستاذة الطب النفسي وعلم الأعصاب، أن “المسن الخارق” هو مصطلح يطلق على من يحصلون على نتائج متميزة في اختبارات الذاكرة بعد سن الثمانين. قام الباحثون بتحليل 79 دماغًا متبرعًا بها، وحددوا اختلافات رئيسية بينها وبين أدمغة من يتقدمون في العمر “بشكل طبيعي”.

وُجد أن بعض أدمغة المسنين الخارقين تحتوي على بروتينات الأميلويد والتاو، المرتبطة بمرض الزهايمر، بينما لم تظهر أدمغة أخرى أي علامة لهذه البروتينات. هذا يشير إلى وجود مسارات بيولوجية مختلفة للشيخوخة الفائقة، بعضها يعتمد على المقاومة والبعض الآخر على المرونة.

نتائج الدراسة

سماكة القشرة الدماغية: أظهرت أدمغة المسنين الخارقين عدم ترقق القشرة الدماغية، وهي المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنظيم العواطف، على عكس أدمغة من يتقدمون في السن بشكل طبيعي.

الخلايا العصبية: امتلك المسنون الخارقون عددًا أكبر من “خلايا فون إيكونومو العصبية” المسؤولة عن السلوك الاجتماعي، و”خلايا أنتورينالية عصبية” أكبر، الضرورية لتقوية الذاكرة.

السلوك: وُجد أن المسنين الخارقين “اجتماعيون للغاية” ويتمتعون بعلاقات شخصية قوية.

كيفية الحفاظ على الذاكرة

نصحت الدراسة بتطبيق قاعدة “ما هو جيد لقلبك جيد لدماغك”، أي أن اتباع نمط حياة صحي يقلل من عوامل الخطر. تتضمن النصائح:

تناول الطعام الصحي.

النوم الجيد وممارسة الرياضة.

الحفاظ على التواصل والعلاقات الاجتماعية.

علاج أي حالة مرضية.

الابتعاد عن المواد الضارة مثل التبغ.

Fox News