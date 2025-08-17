شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تحكي قصتها مع “التمباك” بعد أن قامت بشحنه داخل “حقيبتها” أثناء إحدى السفريات وتم ضبطها وتوقيفها

حكت فتاة سودانية, مغامرة خاضتها أثناء إحدى سفرياتها الخارجية خارج السودان, وذلك عبر مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت الفتاة الحسناء عن قيامها بشحن تبغ “التمباك” لشقيقها الذي طلب منها إحضاره من السودان.

وذكرت الفتاة أنها قامت أيضاً بشحن “طين بحر”, لشقيقتها التي تستمتع بأكله, وقالت أنها وبعد أن وصلت المطار وقامت بشحن “حقيبتها” تفاجأت بإدارة المطار تستدعيها عبر مكبرات الصوت.

وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن الضابط المسؤول فاجأها بإرجاع “طين البحر”, والسماح لها بشحن “التمباك”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين