(الجيش السوداني من المكسيك لجزر القمر)

لامن اندلعت حرب القرم في سنة ١٨٥٣ تمت الاستعانة بجنود سودانين في معارك برية مع الاتراك داخل مدن ساحلية في شبه جزيرة القرم و هناك كانت تضحيات الجنود السودانين كبيرة جداً في يفباتوريا و الدانوب لحماية تركيا و سال الدم السوداني في اوكرانيا و روسيا، و بعد حوالي عشرة سنوات تمت الاستعانة بكتيبة سودانية لولاية فيراكروز بالمكسيك عشان تقاتل مع القوات الفرنسية و تحمي الشعب المكسيكي و مواني المكسيك بالدم السوداني.

و في الحرب العالمية التانية استعانوا بالجيش السوداني في تحرير مناطق كرن و أسمرا و مصوع في اريتريا و مناطق طبرق و بنغازي في ليبيا و قدم الجيش السوداني الشهداء في معركة العلمين الشهيرة في مصر .

حتى فلسطين كان عندنا فيها قوات قاتلت و عملت حماية في جنوب فلسطين في مناطق الخليل و القدس سنة ٤٨ و كانت متواجدة في الدفاعات المتقدمة ، و في سنة ١٩٦٠ احتاجت الحكومة الشرعية في الكنغو للحماية فكانت القوات السودانية هناك في حماية الشرعية و لامن الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم هدد الكويت كانت قوات الجيش السوداني في مقدمة حراسة المواقع و المنشآت الحيوية في الكويت .

ولامن جات حرب اكتوبر ٧٣ كان الجيش السوداني حاضر بي لواء كامل و شارك في العبور و تامين سيناء و ارتوت سيناء بالدم السوداني و لامن اندلعت الحرب الاهلية في لبنان كان الجيش السوداني في مقدمة قوات الردع العربية داخل لبنان .

حتى جزر القمر لامن حصل فيها تمرد كان الجيش السوداني حاضر بي قوة من سلاح المظلات و سال الدم السوداني في جزر القمر دفاعا عنها و عن شرعية حكومتها

و حاليا جنودنا في ارض الحرمين بيدافعو عن السعودية في الحدود الجنوبية بنجران و جيزان و ارتوت الجبال و الوديان بالدم السوداني دفاعا عن ارض الحرمين .

ده نفس الجيش القاعد هسه في جبيت و مسمار و المعاقيل و جبل موية و جبل اولياء و ام الطيور و الفشقة و سركاب ، ده نفس الجيش المحاصر من المرتزقة و المليشيا و بيدافع عن الفاشر من سنتين و ده نفس الجيش الحرر الخرطوم و بحري و الجزيرة .. ده نفس الجيش البيقاتل هسه في مرتزقة من روسيا و كولومبيا و تشاد و النيجر و جنوب السودان و افريقيا الوسطى برااااااهو .

كل عام و قواتنا المسلحة بالف خير و عامرة برجالها حماة الارض و العرض و الدين .

جيشا عمره ما سنوات من كرري وتعال احسب

الحربين ،كرن،مع الطليان دواسنا عجب

شمال افريقيا والجولان.الناقص نتموا حطب

وحتى الان،

يوم نادى المنادي يمن ،صنعاء ،حضرموت وعدن

مشاه مدعومة ب الطيران وكان الجيش هو السودان

جيشاً لامي من حلفا،هدندوة،نوبة،زرقة ،عرب

نتباشر صباحات خير وماسكين في بعضنا شعب

ما اتفاخرنا بيها قبيلة قط، ما فرقتنا رتب

قائد الحامية نوباوي ، قائد ثاني حلفاوي

حضرة صول معلاوي. رقيب اول من الفاشر

دمازين والمدينة عرب

#جيش_قوقو 🇸🇩

نزار العقيلي