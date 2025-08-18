من بوابات التدخل السافر الفرنسي في الشأن السوداني منظمة برومديشين. سبق وأن عقدت تلك المنظمة ورشة عن القضية السودانية في أوروبا. وحضرها من السودانين كل المنبتين، الذين لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. والنتيجة صفر كبير. وظلت طيلة الفترة الماضية تحاول إعادة الكرة من جديد. بالفعل رأت هذه المرة عقد الورشة في دولة الكنغو الإفريقية. دعت لها بالتأكيد أحزاب ومنظمات مجتمع مدني…. إلخ. ومن ضمن المدعوين كما وجدناه مبثوث بالميديا حزب الأمة جناح الدكتور الصادق الهادي. الذي رفض الدعوة ببيان مكتوب بماء ذهب الوطنية. وكذلك تمت الدعوة لكتلة الأحزاب الإسلامية في السودان: (المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني وحركة المستقبل للإصلاح والتنمية ومنبر السلام العادل) كما أسمتها المنظمة في رقاع دعوتها. وبالتأكيد رفضت تلك الكتلة الدعوة جملةً وتفصيلا. وتدليسًا للحقيقة الدعوة لمشاورات سياسية غير رسمية حول العملية السياسية في السودان. أي: الفخ في عبارة غير رسمية. عليه إن كانت فرنسا حادبة على مصلحة السودان كان الأحرى بأن تكون الدعوة لمؤتمر تحت رعايتها، بدلًا من التخفي الاستخباراتي هذا عبر تلك المنظمة المشبوهة. شكرًا الله سعيكم. وفروا جهودكم لما هو أهم داخل البيت الفرنسي. وخلاصة الأمر نضم صوتنا لتلك الأحزاب الوطنية التي رفضت الدعوة. وذلك صونًا لتراب الوطن وكرامة إنسانه. ونشيد بموقف تلك الأحزاب التي رأت بأن حلحلة قضايا الوطن تتم في جغرافيته وبيد أبنائه. أما ما تقوم به تلك المنظمة وغيرها مرفوض؛ لأن نتيجته معروفة للقاصي والداني. لذا قفل مجاري الصرف الصحي تلك إنه من أوجب واجبات الإنسان تجاه الدين والوطن

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأثنين ٢٠٢٥/٨/١٨