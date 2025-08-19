رصاصة وقصيدة ولحن (1-2)

يحتفل السودانيون هذه الأيام بالعيد الواحد و السبعين للقوات المسلحة و هم يعايشون الإنتصارات الكبرى التي حققتها في كافة المعارك.

الإسهام الوطني الكبير للقوات المسلحة طوال هذا التاريخ العتيد لم يقتصر علي السلاح و المعارك و الحرب، فله إسهامات واسعة و متعددة .

طرب السودانيون لمشهد الفنان عاطف السماني و هو يحمل سلاحه محارباً مع الجيش في معركة الكرامة ..

لم يكن السماني هو الوحيد الذي ينضم للقوات المسلحة و قد سبقه سلماً و حرباً العديد من المطربين و الموسيقيين و الشعراء و الأدباء و الكتاب الذين وقفوا مع جيشهم في خنادقهم بألحانهم وموسيقاهم و أشعارهم.

من أكبر و أشهر ضباط الجيش من أهل الإسهام الفني الكبير الشاعر اللواء عوض أحمد خليفة صاحب الأغنيات التي عاشت في وجدان الشعب السوداني بصوت أعظم المطربين منهم الفنان الكبير عثمان حسين الذي تغني له بدرر فنية خالدة منها “خاطرك الغالي” و “رييع الدنيا” و “عُشرة الأيام”.

كما غنى له عبد الكريم الكابلي يا “أغلى من عيني” و “كيف يهون عندك خصامي” .

أطربنا الفنان زيدان إبراهيم بروائع من اللواء عوض خليفة منها أغنيتي “كنوز محبة” و “في بعدك يا غالي” .

كما غني له عبد العزيز محمد داؤود “يا أغلى الحبايب” و أبوعركي البخيت “لو كنت ناكر للهوى زيك كنت غفرت ليك”.

من الضباط أصحاب الأغاني المتميزة العميد الطاهر إبراهيم الذي عُزل من الجيش لمشاركته في محاولتي إنقلاب ضد الفريق إبراهيم عبود و كتب من الأغاني حوالي العشرين من بينها ما خص به الفنان الذري إبراهيم عوض و إشتركا معاً في ثنائية تولدت عنها روائع منها “فارقيهوا دربي” و “ملاذ أفكارنا” و “أعز عزيز” و “أبيت الناس و نسيت خلاني” و “لو بعدي بيرضيهو و عذابي بهنيه أصبر خليه الأيام بتوريهو” .

كما خص الفنان محمد وردي بأغنية “علمت الحب و الريدة” و “شعبك يا بلادي أقوي و أكبر مما كان العدو يتصور”.

حمل البندقية و أطرب بالنظم الغنائي و هم في القوات المسلحة عشرات الضباط منهم الصاغ محمود أبو بكر صاحب “صه يا كنار” و اليوزباشي عبد النبي عبد القادر مرسال واليوزباشي يوسف مصطفى التني صاحب الأغنية الوطنية ذائعة الصيت “في الفؤاد ترعاه العناية و بين ضلوعي الوطن العزيز ” و اللواء أبو قرون عبد الله أبو قرون كتب عن الحقيقة و الأسطورة و اللواء الخير عبد الجليل المشرف واللواء جعفر فضل المولى والعقيد صديق مدثر صاحب فريدة الكابلي “ضنين الوعد” و اللواء عوض مالك الذي قدم لمصطفى سيد أحمد أغنية الشعر المعطار.

لا يمكن أن ننسي لحن النشيد القومي الذي وضعه االعقيد و قائد سلاح الموسيقي أحمد مرجان .

التأليف الموسيقي وجد حظه من رعاية القوات المسلحة التي عمل فيها و تعاون مع سلاح موسيقاها عدد كبير من الملحنين الذين أثروا الغناء بألحان خالدة منهم بشير عباس المشهور بألحانه للبلابل وعبد اللطيف خضر مع إبراهيم عوض و أغنيته المشهور المصير و ابن البادية سال من شعرها الذهب و بين اليقظة و الأحلام لحمد الريح و لحن لثنائي العاصمة و منهم العميد عمر الشاعر الذي وضع غالب ألحان أغنيات الفنان زيدان إبراهيم .

شكلت القوات المسلحة حاضنة وطنية واسعة للأدباء و الكتاب منهم من ذاع صيته مثل الرائد حسن زلفو صاحب الموسوعات التأريخية لأكبر المعارك السودانية و علي رأس مؤلفاته كتابيه المشهورين كرري و شيكان.

من كتاب القوات المسلحة أيضا العقيد محجوب برير محمد نور له كتاب مشهور بإسم ( مواقف علي درب الزمان ) و كتاب عن العسكرية بإسم ( الإستخدام التكتيكي للمدرعات) و ( نيجيريا بين الأمس و اليوم ) و خالد الكد مؤلف كتاب الأفندية و المفاهيم القومية الذي قدمه لنيل الدكتوراة في لندن و هو صاحب المعارك المشهورة حول الشعر الحر و العمودي مع اليروفيسور عبد الله الطيب.

عمل العديد من الأدباء في جنوب السودان و كتبوا من وحي حياتهم هناك مذكرات و روايات قيمة منها (ليالي واو) للواء عوض مالك و (الطريق إلي بور ) للرائد الطبيب الطيب إبراهيم محمد خير .

القوات المسلحة و هي تقوم بواجبها العسكري علي أكمل وجه لم تتجاوز كل مناحي الحياة و ما عرضناه يشكل جزءا و أمثلة قليلة تؤكد علي العقيدة الوطنية الشاملة التي تمتعت بها و انطلقت منها بأحسن و أروع أداء مهما تعددت المشارب و المضارب.

تحية خالصة لقواتنا المسلحة في عيدها المبارك .

راشد عبد الرحيم