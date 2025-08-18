رأي ومقالات

ماهى قُدرة مليشيا الدعم السريع على إستمرارية القتال

2025/08/18
بكراوي
عبد الباقي الحسن بكراوي

■ما هى قُدرة مليشيا الدعم السريع على إستمرارية القتال في هذه الحرب التى تحولت من قتال في المناطق المبنية الى قتال في مناطق صحراوية(حرب صحراء)؟(٢)..

●ختمنا مقالنا السابق بأن مفهوم الحرب الصحراوية ينطلق من ثلاثة أبعاد تتعلق بالإستراتيجية ، التكتيك ، العمليات اللامتماثلة ..

●إستراتيجية الحرب في الصحراء تعتمد على عدة عوامل فضلاً عن طبيعة المنطقة الصحراوية ، ونوع الأسلحة المستخدمة ، والقدرات اللوجستية للقوات المتحاربة ، حيث تشمل الإستراتيجيات الشائعة في الحروب الصحراوية ، إستخدام تكتيكات حرب العصابات ، والإعتماد على القدرة على المناورة ، وإستخدام التمويه والإختباء لتجنب إكتشاف العدو ، وإستغلال التضاريس الصعبة ، لتنفيذ الكمائن ، والهجمات المفاجئة ..
●إذا تناولنا العوامل المؤثرة في إستراتيجية الحرب الصحراوية ، نجدها تتمثل بشكل أساسي في طبيعة الصحراء ، والمناخ ، المدى البصري …
●تم إستخدام عدة إستراتيجيات لإنهاء الحروب مر التاريخ من بينها :
•المفاوضات ، وفيها تجلس الأطراف المتحاربة معاً للتفاوض على شروط السلام .
•الإستسلام ، وغالباً ما يحدث ذلك عندما تُجبر إحدى الأطراف الى الإستسلام ، سواء بسبب نفوذ قوة الطرف الآخر ، أو الإنهاك البدني والعصبي .
•الضغط الدبلوماسي ، ويمثله الضغط السياسي من قبل الدول الأخرى أو المنظمات الدولية للتدخل في حل النزاع..
•المواجهة المسلحة ، إذا فشلت جميع الجهود الدبلوماسية والتفاوض في إنهاء الصراع ، يلجأ الجانبان الى المعركة النهائية….
لا يتم إستخدام جميع الإستراتيجيات في كل حرب ، ويختار الجانبان الإستراتيجية التى يرونها الأكثر فعالية في حل النزاع ..
●إذا تناولنا تكتيكات حرب الصحراء نجدها تعتمد على إستغلال البيئة الصحراوية القاسية للتغلب على العدو ، مع التركيز على المرونة ، القدرة على الحركة والسيطرة على الموارد المائية وخطوط الإمداد ..
●التكتيكات الرئيسية لحرب الصحراء تتمثل في الكمائن ، الحرب الخاطفة ، حرب الإستنزاف ، الإعتماد على الإستخبارات ، السيطرة على الموارد المائية ، المرونة والتكيف ..
●وتتوقف عوامل نجاح هذه التكتيكات بشكل أساسي على التغطية الجوية ، التخطيط الجيد ، الإستخدام الفعال للموارد ..
● الحرب اللامتماثلة فى الحرب الصحراوية ..
الحرب اللامتماثلة ، والحرب اللاتماثلية ، هما مصطلحان يستخدمان لوصف نوعين من الصراعات ، وكلاهما يصفان عدم التكافؤ بين الأطراف المتحاربة ، مع وجود إختلاف طفيف في التركيز والإستخدام ، فنجد أن الحرب اللاتماثلية ، تركز على الإختلافات في القوة والموارد ، بين الأطراف ، بينما الحرب اللامتماثلة تركز على الإختلاف في التكتيكات والأساليب المستخدمة..
●الحرب اللامتماثلة (Irregular Warfare) ، وهى كما أشرنا أعلاه تصف الصراعات التى تستخدم فيها الأطراف أساليب قتالية مختلفة عن تلك المستخدمة في الحروب التقليدية ، وقد تتضمن هذه الأساليب إستخدام القوة غير المباشرة ، مثل الدعاية ، أو الهجمات السيبرانية ، أو التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ، وقد تُستخدم فيها القوة العسكرية ولكن بطرق غير تقليدية مثل حرب العصابات او العمليات الخاطفة ..
●تهدف الحرب اللامتماثلة الى تحقيق أهداف سياسية ، أو عسكرية ، بطرق غير تقليدية ، وغالباً ما تتجنب المواجهة المباشرة مع الخصم ..
●إذا أسقطنا كل ما ذُكر أعلاه على الحرب التى تدور رحاها الآن ، فإن مليشيا الدعم السريع لا تملك القُدرة على إستمرارية القتال ، وستشهد الأيام القادمة إنهياراً كبيراً لهذه المليشيا ، بفضل الإستراتيجية التى إستخدمتها القوات المسلحة وأدارت بها هذه الحرب ..
#نصر من الله وفتح قريب ..

عبد الباقي الحسن بكراوي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/18