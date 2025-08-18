ماهى قُدرة مليشيا الدعم السريع على إستمرارية القتال

■ما هى قُدرة مليشيا الدعم السريع على إستمرارية القتال في هذه الحرب التى تحولت من قتال في المناطق المبنية الى قتال في مناطق صحراوية(حرب صحراء)؟(٢)..

●ختمنا مقالنا السابق بأن مفهوم الحرب الصحراوية ينطلق من ثلاثة أبعاد تتعلق بالإستراتيجية ، التكتيك ، العمليات اللامتماثلة ..

●إستراتيجية الحرب في الصحراء تعتمد على عدة عوامل فضلاً عن طبيعة المنطقة الصحراوية ، ونوع الأسلحة المستخدمة ، والقدرات اللوجستية للقوات المتحاربة ، حيث تشمل الإستراتيجيات الشائعة في الحروب الصحراوية ، إستخدام تكتيكات حرب العصابات ، والإعتماد على القدرة على المناورة ، وإستخدام التمويه والإختباء لتجنب إكتشاف العدو ، وإستغلال التضاريس الصعبة ، لتنفيذ الكمائن ، والهجمات المفاجئة ..

●إذا تناولنا العوامل المؤثرة في إستراتيجية الحرب الصحراوية ، نجدها تتمثل بشكل أساسي في طبيعة الصحراء ، والمناخ ، المدى البصري …

●تم إستخدام عدة إستراتيجيات لإنهاء الحروب مر التاريخ من بينها :

•المفاوضات ، وفيها تجلس الأطراف المتحاربة معاً للتفاوض على شروط السلام .

•الإستسلام ، وغالباً ما يحدث ذلك عندما تُجبر إحدى الأطراف الى الإستسلام ، سواء بسبب نفوذ قوة الطرف الآخر ، أو الإنهاك البدني والعصبي .

•الضغط الدبلوماسي ، ويمثله الضغط السياسي من قبل الدول الأخرى أو المنظمات الدولية للتدخل في حل النزاع..

•المواجهة المسلحة ، إذا فشلت جميع الجهود الدبلوماسية والتفاوض في إنهاء الصراع ، يلجأ الجانبان الى المعركة النهائية….

لا يتم إستخدام جميع الإستراتيجيات في كل حرب ، ويختار الجانبان الإستراتيجية التى يرونها الأكثر فعالية في حل النزاع ..

●إذا تناولنا تكتيكات حرب الصحراء نجدها تعتمد على إستغلال البيئة الصحراوية القاسية للتغلب على العدو ، مع التركيز على المرونة ، القدرة على الحركة والسيطرة على الموارد المائية وخطوط الإمداد ..

●التكتيكات الرئيسية لحرب الصحراء تتمثل في الكمائن ، الحرب الخاطفة ، حرب الإستنزاف ، الإعتماد على الإستخبارات ، السيطرة على الموارد المائية ، المرونة والتكيف ..

●وتتوقف عوامل نجاح هذه التكتيكات بشكل أساسي على التغطية الجوية ، التخطيط الجيد ، الإستخدام الفعال للموارد ..

● الحرب اللامتماثلة فى الحرب الصحراوية ..

الحرب اللامتماثلة ، والحرب اللاتماثلية ، هما مصطلحان يستخدمان لوصف نوعين من الصراعات ، وكلاهما يصفان عدم التكافؤ بين الأطراف المتحاربة ، مع وجود إختلاف طفيف في التركيز والإستخدام ، فنجد أن الحرب اللاتماثلية ، تركز على الإختلافات في القوة والموارد ، بين الأطراف ، بينما الحرب اللامتماثلة تركز على الإختلاف في التكتيكات والأساليب المستخدمة..

●الحرب اللامتماثلة (Irregular Warfare) ، وهى كما أشرنا أعلاه تصف الصراعات التى تستخدم فيها الأطراف أساليب قتالية مختلفة عن تلك المستخدمة في الحروب التقليدية ، وقد تتضمن هذه الأساليب إستخدام القوة غير المباشرة ، مثل الدعاية ، أو الهجمات السيبرانية ، أو التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ، وقد تُستخدم فيها القوة العسكرية ولكن بطرق غير تقليدية مثل حرب العصابات او العمليات الخاطفة ..

●تهدف الحرب اللامتماثلة الى تحقيق أهداف سياسية ، أو عسكرية ، بطرق غير تقليدية ، وغالباً ما تتجنب المواجهة المباشرة مع الخصم ..

●إذا أسقطنا كل ما ذُكر أعلاه على الحرب التى تدور رحاها الآن ، فإن مليشيا الدعم السريع لا تملك القُدرة على إستمرارية القتال ، وستشهد الأيام القادمة إنهياراً كبيراً لهذه المليشيا ، بفضل الإستراتيجية التى إستخدمتها القوات المسلحة وأدارت بها هذه الحرب ..

#نصر من الله وفتح قريب ..

عبد الباقي الحسن بكراوي