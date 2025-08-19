الفريق نصر الدين عبد الفتاح: أوصيكم وصية أخيرة لا تبرحوا مواقعكم حتى يطهر آخر شبر من بلادنا من دنس المعتدين

عث الفريق نصر الدين عبد الفتاح قائد سلاح المدرعات السابق برسالة مؤثرة في مجموعة الدروع بالواتساب مودعاً جنوده بسلاح المدرعات..

جنودي الأحباء البواسل

اليوم أترجل بعد رحلة عمر قضيتها بينكم ، حملت فيها البندقية دفاعاً عن وطن عزيز لا يساويه شيء في الدنيا ..

لقد كان لي الشرف أن أكون بين صفوفكم في أصعب أيام السودان، يوم وقفنا معاً في معركة الكرامة، وكتبنا بدمائنا أن السودان لا يهان ..

وأنا أغادر موقعي اليوم ، يبقى قلبي معكم في كل جبهة ، ومع إخوتنا الصامدين في فاشر الصمود التي يجب أن تتحرر وتعود كما كانت درة في جبين هذا الوطن ..

أوصيكم وصية أخيرة لا تبرحوا مواقعكم حتى يطهر آخر شبر من بلادنا من دنس المعتدين اصبروا واصمدوا فإن النصر قريب ، والسودان يستحق منا كل تضحية ..