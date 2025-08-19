عبد الرحيم دقلو لا يريد خسارة السلامات وهذا ما يجب أن يفهمه البني هلبة

من أحاجي الحرب ( ٢١٩٧٢ ):

○ كتب: أ. Ayoub Aboshara

□□ بعيداً عن قبيلة السلامات في دارفور،

الحقيقة التي يجب أن يعرفها اي هلباوي هو أن بعضاً من أبناء قبيلة السلامات الذين لجئوا من افريقيا الوسطى بكميات كبيرة قد إستقبلهم عبد الرحيم دقلو منذ العام 2013-2014 وقد تعاهدوا مع عبد الرحيم دقلو للقتال معهم في السودان مقابل أن يتم منحهم أرض وإدارات خاصة بهم في السودان ليستقروا فيها.

□ ووقع الاختيار على أراضي حاكورة البني هلبة هذا منذ 2013.

□ وعبد الرحيم دقلو لا يريد خسارة السلامات لأنهم القوة الضاربة في وسط المليشيا وهذا ما يجب أن يفهمه البني هلبة.

هذه هي خطة مليشيا الدعم السريع لمكافأة السلامات القادمين من افريقيا الوسطى وتشاد.

