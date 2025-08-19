شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تفقد السيطرة على نفسها وتدخل مع عريسها في وصلة رقص مثيرة والجنس اللطيف يسخر: (افرحي يابتي الفرحه مع ابجيقه حدها الحفله وبس)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل زواج سوداني, أقيم بإحدى قاعات الأفراح خارج السودان.

وأظهر الفيديو فشل العروس في السيطرة على نفسها وذلك بدخولها في وصلة رقص مثيرة وجميلة مع عريسها الذي تفاعل معها هو الآخر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد قابل المعلقين خصوصاً الجنس اللطيف, رقصات العروس بسخرية كبيرة, حيث كتب إحدى المتابعات: (افرحي يابتي الفرحه مع ابجيقه حدها الحفله وبس يلا ربنا يسعدك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين