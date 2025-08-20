حافظوا على بصركم بالفحص قبل استخدام إبر التنحيف

دخل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث بالرياض على خط التحذير من ابر إنقاص الوزن, حيث اكد المستشفى أن بعض الدراسات أظهرت أن استخدام ابر سيما غلوتايد (أوزمبيك” او “منجاور”, لعلاج السكري والمساعدة على إنقاص الوزن , قد ترتبط بزيادة احتمال الإصابة بالاعتلال العصبي البصري القفاري, والذي قد يؤثر على قوة البصر بدرجات متفاوته.لافتا انه من من المهم معرفة أن هذا الارتباط لم يثبت بشكل مؤكد بعد , إذ قد تلعب عوامل أخرى مثل السكري والسمنة دورا في زيادة هذا الخطر , كما لوحظ أن اغلب الحالات الموثقة كانت لدى أشخاص لديهم عصب بصري صغير الحجم ويفتقد للتقعر الطبيعي .

ونصح المستشفى قبل البدء باستخدام هذه الإبر بإجراء فحص للعصب البصري والشبكية للاطمئنان , وذلك لتقليل احتمالية حدوث مضاعفات تؤثر على البصر..يذكر إن ابر التنحيف تستخدم للمساعدة في إنقاص الوزن , وبعضها مصمم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني مع تأثير جانبي هو فقدان الوزن..

