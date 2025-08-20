المعادلة تغيرت تماماً يا هؤلاء

الحالمون الواهمون في جماعة عبد الله حمدوك المتحورة (قحت/تقدم/صمود/تأسيس) و تابعهم (ياسر عرمان) ظنوا أن (شوية) الإعفاءات و الترقيات و إعادة تكوين هيئة أركان الجيش تعني أن الفرصة باتت مواتية لعودة تحالفهم مع البرهان من جديد !!

نسي هؤلاء أن المعادلة تغيرت تماماً بعد حربهم التي شنوها بالشراكة مع مليشيا الجنجويد الإماراتية المجرمة الإرهابية على الشعب السوداني و ارتكبوا فيها أبشع أنواع الجرائم و الإنتهاكات التي لم يشهد التأريخ الحديث مثيلاً لها !!

الشعب السوداني يا هؤلاء أصبح هو صاحب القرار و لن يستطيع البرهان أو غيره أن يفرض أو يملي عليه أي تسويات أو مصالحات تعيدكم و مليشيتكم إلى المشهد مرةً حتى لو إغتسلتم من أوزاركم سبع مرات إحداهن بالتراب !!

(عشم إبليس في الجنة)

سوار

19 أغسطس 2025