شاهد بالفيديو.. “تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني”.. زميلة الممرضة “رانيا” تعبر عن فخرها بسودانيتها بسبب تلاحم السودانيين ووقفتهم مع زميلتها بدفعهم غرامة قيمتها 800 ألف ريال

عبرت ممرضة سودانية, بالمملكة العربية السعودية, عن فخرها بسودانيتها بعد القصة التي تحولت إلى “ترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممرضة رانيا حسن أحمد علي، كان قدر صدر بحقها حكم قضائي بتغريمها 802 ألف ريال سعودي جراء خطأ طبي في قسم الحضانة المركزة للأطفال.

مغتربون سودانيون, سطروا ملحمة تاريخية في الترابط والتلاحم مع بعضهما بعد أن قاموا بسداد الغرامة عن الممرضة “رانيا”, التي تعمل بإحدى المستشفيات بمدينة تبوك, بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبرت زميلتها عن فخرها بسودانيتها ووقفة أبناء بلدها مع “رانيا”, وقالت: لا أستطيع التعبير عن شعوري, وتصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين