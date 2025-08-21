الشهادة طموح ومكسب فردي ..

وليست من أدوات القيادة …

إن من واجبات القيادة حسن التخطيط وحسن الاستعداد وأن تجعل من أهم استراتيجياتها تحقيق النصر والمحافظة على حياة المقاتلين بقدر الإمكان.

إن الشهادة تظل مكسبا فرديا يتعلق بالعلاقة والقبول ما بين العبد وربه ولا يجوز أن تتعامل القيادة مع حماس المقاتل وإستعداده للشهادة بإعتباره من أدواتها في خوض المعارك بديلا عن مسئولياتها هي كقيادة في حسن التخطيط والاستعداد.

فإن تبنت أو استغلت القيادة في التفكير منهجية استغلال روح الفداء والتضحية والاستعداد للشهادة في الدفع بمقاتليها حسبما اتفق أو عدم تغطيتهم بما يلزم من وسائل وأدوات التحقق والسلامة ومنها القدرة على التراجع بأقل الخسائر فهي في هذه الحالة قيادة إما جاهلة لا تستحق مواقعها أو هي قيادة مخترقة بخيانات خاصة إذا تكرر نفس النمط مرات ومرات ومسئولية القيادة أن تتعرف وتكتشف مواطن الخيانة والخونة.

نسأله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المأسورين وأن يشفي الجرحى ويتقبل الشهداء المشهورين منهم والمجهولين فكم من مجهول في الأرض مشهور في السماء

#كمال_حامد 👓