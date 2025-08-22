يقرأ روايتين دفعة واحدة .. DeepSeek تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد

أطلقت الشركة الصينية الناشئة DeepSeek النسخة الجديدة من نموذجها مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي، المعروف بقدرته على إجراء محادثات ذكية ومعالجة كميات ضخمة من المعلومات.

الإصدار V3.1 يتميز بنافذة سياقية ضخمة تصل إلى 128,000 رمز، أي ما يعادل محتوى روايتين كاملتين، ما يتيح له فهم النصوص الطويلة والمعقدة بشكل غير مسبوق. النموذج الجديد يجمع بين سرعة معالجة عالية وكفاءة تكاليف مذهلة، مع التركيز على الأمان وخصوصية البيانات، مما يضع DeepSeek في صدارة المنافسة العالمية ويعكس تقدم الصين في سباق الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لمنشور رسمي على مجموعة WeChat الخاصة بالشركة، فإن الإصدار الجديد V3.1 أصبح جاهزًا للاختبار، ويعد بتجربة مستخدم غير مسبوقة في عالم الذكاء الاصطناعي.

الميزة الأبرز في نموذج V3.1 هي النافذة السياقية الموسعة، التي تصل إلى 128,000 رمز، أي ما يعادل حوالي 96,000 كلمة. للتوضيح، هذا يكفي لمعالجة محتوى يعادل روايتين إنجليزيتين من 200 صفحة بشكل متواصل، وهو رقم قياسي لمنافسة أي نموذج محادثة آخر في السوق.

سبق وأن أحدث الإصدار V3 ضجة كبيرة في يناير، عندما أعلنت DeepSeek أن تكلفة تدريبه بلغت 5.6 ملايين دولار فقط، باستخدام نحو 2000 شريحة Nvidia أبطأ نسبيًا. هذا الرقم يمثل جزءًا صغيرًا من المبالغ الطائلة التي استثمرتها شركات مثل OpenAI وGoogle وAnthropic لتدريب نماذجها الرائدة، وقد أدى الإعلان إلى خسارة حوالي 600 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة Nvidia في يوم واحد.

من بين التغييرات الملحوظة في النسخة V3.1 هو اختفاء ما يُعرف بـ “r1 في زر التفكير”، مما يشير إلى أن النموذج قد أصبح يعتمد على نظام تفكير مختلط. نموذج R1 السابق كان يُقدّم عبر ثلاث شركات أمريكية عملاقة للحوسبة السحابية، وهي AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud، مع ضمان أن تكون البيانات مستضافة محليًا دون إرسالها إلى الصين، وهو ما يعزز الأمان للمستخدمين الدوليين.

وفقًا لتقارير بلومبرغ، تُعد الصين اليوم أحد اللاعبين الرئيسيين في منافسة الولايات المتحدة على صدارة الذكاء الاصطناعي. شركات مثل علي بابا، DeepSeek، وMoonshot طورت نماذج ذكاء اصطناعي قريبة من أداء أفضل النماذج الأمريكية. بينما تميل الولايات المتحدة إلى اعتماد نماذج مغلقة واحتكارية، تشجع الصين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، والذي يكون غالبًا مجانيًا للتنزيل والاستخدام، ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز اعتماد تقنياتها عالميًا على حساب الأرباح قصيرة الأجل.

إطلاق V3.1 يعكس تحولًا ملموسًا في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بإمكان الشركات الناشئة الصينية منافسة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بموارد محدودة نسبيًا. النموذج الجديد لا يمثل فقط تقدمًا تقنيًا من حيث القدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، بل يشير أيضًا إلى اتجاه جديد في تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي، كفاءة التكلفة، قابلية التوسع، والتركيز على الأمان وخصوصية البيانات. هذه التطورات قد تدفع الشركات العالمية لإعادة التفكير في استراتيجياتها، وربما تؤدي إلى تسارع اعتماد نماذج مفتوحة المصدر بشكل أوسع خارج حدود الصين، ما قد يُحدث ثورة في طريقة تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

صحيفة البيان