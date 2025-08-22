أسباب الانتصارات والهزائم في المناطق المختلفة..

الانتصارات التي تحققت في سنار (سنجة والدندر)، والجزيرة (شرق الجزيرة، جنوبها، مدني، رفاعة، الحصاحيصا، شمال الجزيرة)، والنيل الأبيض، ونهر النيل (حجر العسل، البكاش، المصفاة)، والخرطوم (المدرعات، الإشارة، الكدرو، الحلفايا)، وأمدرمان (الأمبدات وصالحة خصوصًا)، لم تأتِ من فراغ.

السبب الأساسي هو الاعتماد على أبناء هذه المناطق أنفسهم:

فهم أصحاب الأرض، ولديهم أفضلية في الروح القتالية والرغبة في الانتصار.

يملكون دوافع قوية للدفاع عن أهلهم وأرضهم.

يتمتعون بمعرفة دقيقة بـ التضاريس والمسالك، إضافةً إلى معرفتهم الوثيقة ببعضهم البعض، مما يسهل التنسيق والتخطيط و يصعب اختراقهم استخباريا.

أما كردفان، فهي تضم ملايين الرجال الأشداء لا تنقصهم الشجاعة ولا الخبرة ولا الرغبة في الانتصار وقد شاهدنا فزعاتهم و نفراتهم ، ويعرفون ارضهم جيدا و خبروا المناطق و الوديان ودروبها، وهم على أتم استعداد لبذل أرواحهم في سبيل تحرير أرضهم.

لذلك، فإن تجميعهم في معسكرات للتجهيز والتدريب والتسليح المنظم سيحدث فارقًا كبيرًا في مسرح العمليات هناك بدلا عن قتالهم منفردين و تجهيزهم بالعون الذاتي.

بينما جلب قوات ومتحركات من خارج المنطقة قد يؤدي إلى فشل التحركات وخسارة المزيد من الأرواح .

فلا يستقيم ان تاتي بشخص لم يسمع بالمنطقة التي يقاتل فيها ولم يزورها ولا يعرف اصلها و تكوينها ومجتمعها او حتى دروبها وتنتظر نفس الانتصارات والنتائج التي حققها في مناطق اخري ينتمي لها.

عبدالله عمسيب