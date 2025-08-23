قاد شحنة مشتعلة.. السعودية تكرم منقذ محطة الوقود وتمنحه وساما ملكيا

تقديرا لعمله البطولي في إبعاد شاحنة مشتعلة عن محطة وقود، وجَّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمنح ماهر الدلبحي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، وتقديم مكافأة مالية له بمبلغ مليون ريال.

جاء التكريم نظير الموقف البطولي الشُّجاع للدلبحي في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود، وقيادته لها إلى خارج المحطة، ما أسهم في تجنب مخاطر عالية. وفقا لوكالة واس السعودية.

وقد أثار شاب سعودي حالة من التفاعل عبر منصة إكس، الأسبوع الماضي، بعد تداول مقطع فيديو أظهره لحظة قيادته شاحنة مُشتعلة بعيدًا عن محطة وقود في منطقة الرياض.

وأفادت تقارير أن قائد الشاحنة السعودي ماهر فهد الدلبحي أصيب بحروق جراء الواقعة.

وقالت منطقة الرياض إن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أجرى اتصالا هاتفيًا للاطمئنان على صحة الدلبحي “الذي أُصيب بحروق أثناء إنقاذه مركبة محترقة بجوار محطة وقود في محافظة الدوادمي.

ونقلت «واس» عن أسرة الدلبحي أنها ثمّنت التكريم، وعدَّته وسام شرف، وامتداداً راسخاً لما تُوليه القيادة السعودية من اهتمام وتقدير لمواطنيها وما يبذلونه من تضحيات في شتى المجالات.

الشرق القطرية