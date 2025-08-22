شاهد بالفيديو.. آية أفرو تعود لإثارة الجدل بكشف تفاصيل شعرها وتهاجم الفتيات “الحاسدات” و “الحاقدات”: (أمي شايقية وأبوي يمني)

عادت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية, المثيرة للجدل آية أفرو, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن آية أفرو, ظهرت في مقطع حديث ردت من خلاله على سخرية بعض الفتيات اللاتي أطلقت عليهن لقب “الحاسدات” و “الحاقدات” منها.

وشكت المودل, من سخرية هذا النوع من الفتيات من شعرها واتهامها بإرتداء “الباروكة”, مشككين في أن يكون الشعر شعرها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الراقصة المثيرة للجدل, بكشف شعرها وإظهار تفاصيله حتى تثبت أن الشعر شعرها ولا ترتدي “الباروكة”, وقالت: (ما الذي يدفعني للباروكة وأنا أمي شايقية وأبوي يمني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين