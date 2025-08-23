Hanan Hassan

الجهل مصيبة يا حنان ” تشتيم” حورنا اللقب المعروف الذى نعف عن كتابته هنا احتراما لأصدقاء الصفحة والمتابعين … رغم انك قد دخلت حياة الناس بهذا “التشتيم” ، كدى اسالي نفسك لماذا يتوقع منك الناس ” حتى غير من تصفينهم بالكيزان” السوء دائما ولماذا يرتبط اسمك بساقط السباب وفاحش القول؟!.

أرادت ” تشتيم” وضعي على منصة الانتياش والتحريض وهي تورد تعليقي على تفاعل التايم لاين مع استشهاد مهند ، فشتمها السودانيون “شتيمة الاراذل”..

لم تتعود ان نغلظ على النساء ، ولكن لا اعتقد ان ننسب إليهن ” مع الاعتذار ل”نون النسوة” من تسيئ للحجاب والتكبير، عموما ربنا يهديك… حتى تكوني فقط بشرا سويا .. لانطمح فى غير ذلك.. ومثلما علق أحد العقلاء فى بوستك

و‎ ذو العقل يشقى في النّعيم بعقلهِ وأخو الجهالةِ في التفاهة يَنعَمُ..

باقي التعليقات ” كعبة شديد” لكنها تناسبك تماما…

محمد عبدالقادر