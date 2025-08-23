رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصور.. وصل بورتسودان صباح اليوم.. المريخ يستقبل “البوركينابي” أول محترفيه الأجانب تمهيداً للتعاقد معه

2025/08/23
وصل مدينة بورتسودان, شرقي السودان, صباح اليوم السبت, أول صفقات المريخ في الموسم الجديد تمهيداً لإجراء الكشف الطبي والتعاقد معه.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من الصفحة الرسمية لنادي المريخ, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فقد استقبل أعضاء مجلس الإدارة الجديد نجم بوركينا فاسو, لادجي سانو.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صور حارس المرمى البوركينابي, وكتبت: (وصل حارس المرمى الدولي البوركينابي لادجي إبراهيم سانو إلى مدينة بورتسودان، وذلك تمهيداً لإجراء الكشف الطبي وإكمال توقيع العقود).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

