ولأن معركة الكرامة ستبقي ساحة للعطاء الوطني الخالص .. لأن الأمر كذلك فإن القطاع الرياضي بالسودان يستحق من الدولة في أعلي مستوياتها رعاية ً وإهتماماً خاصاً ..

■ عندما ظنّ المرجفون في الوطن وكلاب صيدهم في المنافي والعواصم المتآمرة أن راية السودان لن ترتفع في سارية أخري .. في هذا التوقيت تحديداً كان صقور الجديان في الموعد .. من حيث لايحتسب المرجفون تنادي السودانيون في المهاجر لمساندة الفريق القومي لكرة القدم .. وتحت راية وطن الكرامة تماهت المسافة بين الأحمر والأزرق وصار الهتاف واحداً لمساندة الزعيم وسيد البلد في المنافسات الخارجية ..

■ أعادت كرة القدم للسودان مكانه .. وبعثت في أوساط السودانيين حب وطنهم وصاروا أكثر تمسكاً بعلم بلادنا .. الراية الوحيدة التي ظلت ترفرف في مدرجات كل ميادين القارة الأفريقية .. وتحت ألوان راية بلادنا غابت كل الألوان .. وحده السودان وهتاف السودان كان هناك ..

■ ليس غريباً أن تحتفي بلادنا حكومةً وشعباً بالتأهل المستحق لصقور الجديان للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين .. من لا يتابعون كرة القدم لايدركون ولايتذوقون أهمية تأهل السودان إلي المربع الذهبي من هذه المنافسة ..

ومن يتابعون كرة القدم يعلمون أن تأهل منتخبنا الوطني لهذه المرحلة من المنافسة ليس جديداً إذ سبق للسودان إحراز المركز الثالث في العام 2011 عندما استضاف البطولة في نسختها الأولي .. وفي العام 2018 أحرز السودان مرة أخري المركز الثالث .. لكن الظروف سنواتئذٍ كانت تختلف عن واقعنا الراهن والذي لايحتاج إلي كثير شرح .. وبرغم هذه الظروف بذل إتحاد كرة القدم بقيادة الدكتور معتصم جعفر ورفاقه جداً خرافياً كانت ثمرته الظهور المشرف لمنتخبنا الوطني في المنافسات الأفريقية والدولية والحال كذلك مع فريقي الهلال والمريخ ..

■ تأهل منتخب بلادنا إلي نصف النهائي في بطولة الشان آثاره معنوية ومادية علي بلادنا .. يكفي أن منتخبنا الوطني أكد قيمة الولاء وحب الوطن في أسمي معانيها .. ترديد نشيدنا الوطني في ميادين العواصم العربية والأفريقية .. دموع الجماهير واللاعبين والإداريين وهم يحملون علم بلادنا عقب كل إنتصار .. هذه معاني لاتشتري بثمن ..

■ هذا الجهد الوطني المخلص للإتحاد السوداني لكرة القدم وضع السودان ضمن قائمة الأربعة الكبار في القارة الأفريقية وأضاف لبلادنا 4 مقاعد للأندية السودانية في المنافسات المختلفة وعملياً سترتفع درجات السودان في التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية وسيضيف هذا التأهل قيمة جديدة للدوري السوداني وهي إضافة نوعية تعلم أديتنا الفقيرة أهميتها في زيادة ريعها من حقوق البث والمشاركة في المنافسات المختلفة ..

■ مادياً .. أضاف تأهل السودان إلي المربع الذهبي في بطولة الشان 450 ألف دولار لخزينة إتحادنا الوطني لكرة القدم والمبلغ مرشح للزيادة حال تأهلنا للمباراة النهائية وفي حال الفوز بها سيحصل فريقنا علي 3 مليون دولار قيمة العائد المادي للفائز بالمركز الأول للبطولة ..

■ نحن أمام إنجاز رياضي غير مسبوق حرفياً قياساً علي الظروف التي يعيشها وطننا الجريح ..

■ لم تعد كرة القدم جلداً مدوّر يتبادله 22 لاعباً في مستطيل أخضر .. كرة القدم هي أعجوبة هذا الزمان ومن يدركون أثرها في تقاطعات السياسة والاقتصاد بطول الدنيا وعرضها يثمنون عالياً تأهل منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي في بطولة الشان ..

عبد الماجد عبد الحميد