مواقع إخبارية أفادت بأن ماهرية تشاد (أولاد منصور) قرروا سحب أبناء القبيلة من كافة ميادين القتال في السودان عقب اجتماع عاصف بمنزل وزير الدولة ومستشار رئيس النظام التشادي الخاص بشارة عيسى جاد الله، وقد أعترف الفريق أول في الجيش التشادي بشارة عيسى جاد الله، ابن خالة قائد مليشيا الجنجويد المتمرد حميدتي، في الاجتماع المنعقد بمنزله في العاصمة أنجمينا بعدم جدوى الحرب في السودان بعد اكتشاف خسارتهم لأكثر من (٢٠) ألف شاب إلى جانب أضعافهم من الجرحى والمعاقين. وهذه الخطوة في ظاهرها العقلانية. ولكن حقيقة الأمر التحولات الميدانية التي أظهرها الجيش السوداني من (جغم) العشرات والمئات إلى المجموعات بالكامل كما تابعنا في محاور كردفان هي سر قرار الانسحاب. إضافة لتيقن الماهرية من إستحالة تأسيس (راكوبة) لدولة آل دقسو في السودان ناهيك عن دولة بالكامل. وفوق هذا وذاك بنظرة للمستقبل لابد من (مواكاة الجراب على باقي العَقاب) حفاظًا للتوازن الديمغرافي للقبيلة الذي ظهر اختلاله مؤخرًا. وخلاصة الأمر لطالما الماهرية أهل (الجلد والرأس) قرروا الانسحاب. بالتأكيد بقية القبائل (ناس قريعتي راحت) ليس أمامهم إلا (أرضًا سلاح). وقد بدأت بالفعل تلك الخطوة. وخير شاهد مؤتمر عد الفرسان الذي عقده أولاد بني هلبة بالدعم السريع ببعيد عن الأذهان.



د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٥/٨/٢٣