غباء متأصّل!

هذه كانت يومًا ما في الصف الأول من الدولة السودانية، وتقرر في شؤون الأمة!!

كتبت حنان حسن: «مهند فضل يحمل جواز سفر دبلوماسي!!»

قالتها بصيغة تهكمية، كأنه أمر سيئ.

لكن فلنفترض أن الأمر صحيح، وهو جواز سفر دبلوماسي بالفعل.

ما الذي يجعل حامل جواز سفر دبلوماسي يضعه في جيبه الخلفي وهو في مناطق قتال؟!

ثم ما الذي يدفع شخصًا يحمل جوازًا دبلوماسيًا لأن يكون في الخطوط الأمامية للقتال، يعرض نفسه للموت، ولا يتمتع أصلاً بامتيازات جوازه الدبلوماسي؟

إن كان هذا جوازًا دبلوماسيًا، فهو لا يقدح في شخصية مهند، بل يذكيها ويؤكد أنه ليس زول دنيا، بل زول آخرة.

لكن صحيح أنه مجرد “بزار”!

زول شايل جواز دبلوماسي في تخوم كردفان وضواحيها، حيث لا أحد يطلب منك إثبات شخصية من الأساس.

وفي المقابل… زولة حتى جواز أزرق عادي ما عندها!!

وليد محمدالمبارك احمد