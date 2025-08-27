وزارة الصحة تؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الملاريا

وأشار مستشار وزير الصحة، د. عصمت مصطفى، إلى ضرورة توفير الأدوية والمعينات اللازمة، وتوسيع استخدام الناموسيات المشبعة طويلة الأجل، إلى جانب مكافحة الأطوار المائية للبعوض، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه المركز في تدريب الكوادر الصحية وإجراء البحوث العلمية المتخصصة.

وقد كان يعرف المركز الذي تأسس عام 1963 باتفاقية بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كان يُعرف سابقًا باسم “استئصال الملاريا”، وتحول لاحقًا إلى مركز بروفيسور القدال للابحاث الملاريا. يُعد المعمل التابع له الوحيد في السودان المتخصص في هذا المجال، وقد توقف عن العمل لمدة ثلاث سنوات بسبب استهداف مليشيات الدعم السريع الجنجويد، مما أثر على بعض بنياته، إلا أن زيارة الوفد الأخيرة له تعكس اهتمامًا رسميًا بإعادة تأهيله وتعزيز دوره في دعم جهود المكافحة والتدريب.