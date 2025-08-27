طب وصحة
وزارة الصحة تؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الملاريا
اكدت وزارة الصحة خلال زيارة وفدها إلى مركز القدال للتدريب وأبحاث الملاريا في سنار على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الملاريا، باعتبارها من أكبر التحديات الصحية في السودان.
وأشار مستشار وزير الصحة، د. عصمت مصطفى، إلى ضرورة توفير الأدوية والمعينات اللازمة، وتوسيع استخدام الناموسيات المشبعة طويلة الأجل، إلى جانب مكافحة الأطوار المائية للبعوض، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه المركز في تدريب الكوادر الصحية وإجراء البحوث العلمية المتخصصة.
وقد كان يعرف المركز الذي تأسس عام 1963 باتفاقية بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كان يُعرف سابقًا باسم “استئصال الملاريا”، وتحول لاحقًا إلى مركز بروفيسور القدال للابحاث الملاريا. يُعد المعمل التابع له الوحيد في السودان المتخصص في هذا المجال، وقد توقف عن العمل لمدة ثلاث سنوات بسبب استهداف مليشيات الدعم السريع الجنجويد، مما أثر على بعض بنياته، إلا أن زيارة الوفد الأخيرة له تعكس اهتمامًا رسميًا بإعادة تأهيله وتعزيز دوره في دعم جهود المكافحة والتدريب.
الوفد الزائر عبّر عن سعادته بالوقوف على إمكانيات المركز، وأكد أهمية استمرارية التدريب وتطوير البنية التحتية، بما يضمن استدامة العمل البحثي والتأهيلي في مواجهة الملاريا على مستوى البلاد.
سونا