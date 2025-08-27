تأثير عدم تناول وجبة الإفطار على صحة المراهقين

وجبة الإفطار ليست مجرد وقود لليوم، بل لها دور أساسي في تعزيز صحة الفم أيضًا، والمراهقون الذين يتخطون وجبة الإفطار أكثر عرضة بمرتين تقريبًا لرائحة الفم الكريهة مقارنةً بمن يتناولونها صباحًا، حسبما أفاد تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

من بين من يتخطون هذه الوجبة المهمة، يُبلغ أكثر من ثلثهم عن رائحة الفم الكريهة، وغالبًا دون أن يدركوا ذلك، حيث أن تخطى وجبة الإفطار يُؤدي إلى ضعف تدفق اللعاب بسبب كثرة تكاثر البكتيريا، مما يُسبب روائح كريهة، لذلك فإن فهم هذه العلاقة يُساعد المراهقين على العناية بنظافة الفم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتجنب المواقف الاجتماعية المحرجة، إن بدء اليوم بوجبة إفطار صحية يُعزز الطاقة ويُنعش النفس.

تخطي وجبة الإفطار قد يضاعف خطر الإصابة برائحة الفم الكريهة لدى المراهقين.

لطالما عُرف الإفطار بأنه “أهم وجبة في اليوم”، إلا أن بحثًا جديدًا يُسلط الضوء على سبب آخر لبدء اليوم بوجبة صحية وهو دورها في الحفاظ على صحة الفم، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة فورتشن أن المراهقين الذين يتخطون وجبة الإفطار أكثر عرضة بمرتين تقريبًا لرائحة الفم الكريهة مقارنةً بمن يتناولونها صباحًا.

ومن بين المشاركين الذين أقروا بتخطي وجبة الإفطار، أفاد 36% بمعاناتهم من رائحة الفم الكريهة، وهي نسبة أعلى بكثير من أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام.

ويشير الباحثون إلى أن عدم تناول وجبة الإفطار يقلل من تدفق اللعاب في الفم، مما يسمح للبكتيريا بالتراكم وإثارة الروائح الكريهة، ومن المثير للاهتمام أن حوالي نصف من يعانون من رائحة الفم الكريهة كانوا على دراية بهذه المشكلة، مما يشير إلى أن العديد من المراهقين قد يعانون دون علمهم من أعراض محرجة اجتماعيًا، لذلك فإن الوعي بأسباب رائحة الفم الكريهة يمكن أن يساعد المراهقين في تحسين عادات نظافة الفم لديهم، مما يؤثر إيجابًا على ثقتهم بأنفسهم وتفاعلاتهم الاجتماعية خلال هذه المرحلة التكوينية من حياتهم.

لماذا يؤثر عدم تناول وجبة الإفطار على رائحة الفم الكريهة لدى المراهقين؟

تكمن العلاقة بين تفويت وجبة الإفطار ورائحة الفم الكريهة في كيفية إنتاج الفم للعاب ومعالجته، حيث يُحفز تناول الطعام إنتاج اللعاب، مما يُساعد بشكل طبيعي على التخلص من البكتيريا وبقايا الطعام المُسببة للروائح الكريهة، وعندما يفوت المراهقون وجبة الإفطار، تبقى أفواههم جافة لفترة أطول، مما يسمح للبكتيريا المُسببة للروائح بالتكاثر، ورائحة الفم الكريهة، أو ما يُعرف بـ”البخر الفموي”، تُسببها في المقام الأول غازات كريهة الرائحة تُطلقها البكتيريا التي تُغلف الأسنان واللثة واللسان، ورغم أن النظام الغذائي يلعب دورًا في ذلك، إلا أن سوء نظافة الفم قد يُفاقم المشكلة أيضًا، حيث أن عدم تنظيف اللسان جيدًا يُساهم بشكل كبير في هذه الرائحة أيضًا، لذلك فإن تشجيع المراهقين على اتباع عادات نظافة فموية أفضل في وقت مبكر يُمكن أن يمنع رائحة الفم الكريهة ويُحسّن صحة الأسنان بشكل عام.

حالات صحية أخرى مرتبطة برائحة الفم الكريهة المستمرة

في حين أن تفويت وجبة الإفطار سبب شائع، إلا أن استمرار رائحة الفم الكريهة قد يشير أيضًا إلى مشكلات صحية كامنة، ويمكن أن تُسهم حالات مثل التهابات الحلق أو الأنف أو الرئة، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الشعب الهوائية، أو داء السكري، أو مشكلات الكبد والكلى، في ظهور رائحة الفم الكريهة.

ويمكن للفحوصات الذاتية البسيطة أن تساعد المراهقين على الانتباه لرائحة أنفاسهم، ومن الطرق الشائعة اختبار “اللعق والشم”: لعق الجزء الداخلي من معصمك، واتركه يجف لبضع ثوانٍ، ثم استنشق، إذا كانت الرائحة كريهة، فمن المرجح أن أنفاسك بحاجة إلى عناية، ويسمح الوعي المبكر بالتدخلات في الوقت المناسب، مما يمنع الإحراج الاجتماعي والمشاكل الصحية الفموية أو الجهازية المحتملة.

نصائح عملية للوقاية من رائحة الفم الكريهة لدى المراهقين

إن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة وتناول فطور صحي يُقلل بشكل كبير من رائحة الفم الكريهة، وتوصي مؤسسة صحة الأسنان البريطانية بعدة خطوات عملية.. على النحو التالى:

نظف أسنانك بالفرشاة يوميًا

احرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل النوم، ومرة أخرى على الأقل خلال النهار، واستخدم معجون أسنان بالفلورايد، ونظّف لسانك جيدًا بفرشاة أسنان أو مكشطة لسان لإزالة البكتيريا الضارة.

استخدم خيط تنظيف الأسنان

تنظيف الأسنان بالفرشاة وحده ينظف حوالي 60% فقط من سطح الأسنان، ولكن التنظيف اليومي بين الأسنان باستخدام الخيط يمنع تراكم البكتيريا في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

تناول فطورًا صحيًا

اختر أطعمة قليلة السكر تُحفز إنتاج اللعاب وتُزودك بالطاقة، وتجنب تفويت الوجبة الأولى من اليوم للحد من جفاف الفم ونمو البكتيريا.

زيارات منتظمة لطبيب الأسنان

راجع طبيب الأسنان كلما أمكن، ويستطيع أطباء الأسنان اكتشاف العلامات المبكرة لمشكلات صحة الفم وتقديم الإرشادات اللازمة.

