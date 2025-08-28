زوجها أغلق صفحته على “إنستغرام”.. سيرين عبد النور تخرج عن صمتها وتردّ على منتقدي حركاتها مع سيف نبيل

بعد الضجة التي أثيرت بسبب فيديو يُظهر الصداقة القوية بين الفنانين سيرين عبد النور وسيف نبيل والانتقادات التي طاولت النجمة اللبنانية، خرجت سيرين أخيراً عن صمتها بتعليق غير مباشر عن الضجة الحاصلة.

وشاركت سيرين عبر خاصية الستوريز في “إنستغرام” صورة ظهرت فيها بكامل أناقتها بالفستان الأحمر، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “كنت أعتقد أنني اذا عاملت الناس بلطف فسيبادلونني بالمثل، لكن الحياة علّمتني عكس ذلك. الناس يكونون على سجيتهم، يؤمنون بما يريدون، ويتصرفون كما يشاؤون، بغض النظر عن تأثير ذلك فيك”.

وأضافت: “في النهاية الأفعال أبلغ والأقوال غالباً ما تكون أقل تأثيراً”، وهو ما تفاعل معه جمهورها بشكل واسع وأثنوا على كلماتها، مؤكدين أنهم يدركون جيداً أنها دائماً تتصرف على سجيتها وتتفاعل مع النجوم والنجمات بعفوية ومن دون أي حسابات مسبقة.

رد فعل زوج سيرين عبد النور بعد الفيديو

وبدأت الانتقادات والتعليقات القاسية من رواد السوشيال ميديا تنهال على سيرين عبد النور خلال حضورها العشاء السنوي لشركة “هيومانجمنت” في بيروت، حيث ظهرت وهي تجلس إلى جانب زوجها وبجانب الفنان العراقي سيف نبيل، وكانت تتمايل على أنغام أغنيتها وتعانق الأخير بعفوية وتتبادل معه الأحاديث بالهمس بسبب الضجة في المكان.

وفي أول رد على الضجة الحاصلة، أغلق السيد فريد رحمة، زوج سيرين صفحته على “إنستغرام”، وباتت خاصة ولا يمكن متابعة منشوراته بعدما كانت عامة، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول علاقته بزوجته بعد الانتقادات القاسية التي وجّهت إليها.

تفاعل كبير مع مسلسل “النسيان”

حققت سيرين نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل “النسيان” الذي تشارك في بطولته مع النجوم: قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج وفادي أبي سمرة وغيرهم… وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهم رأساً على عقب، حيث يُختطف ابناهما ويحاولان البحث عنهما للمّ شمّل الأسرة من جديد.

