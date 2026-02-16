باللون الأحمر.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها

شارك الفنانة نسرين طافش ، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت نسرين ، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهرت خلاله بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها و تناسب مع إطلالتها .

ولم تبالغ نسرين طافش في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

صدى البلد