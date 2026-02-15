هانى رمزى: «لازم نفضح المتحرش ومانخافش من كلام المجتمع»

تحدث الفنان هانى رمزى عن ظاهرة التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا ضرورة مواجهة هذه السلوكيات بقوة وعدم الصمت عليها.

وقال هانى رمزى: «لازم نعلم ولادنا ما يخافوش، ويقولوا الحقيقة وما يتكسفوش.. ولو حصل تحرش أو أى حاجة لازم نفضح المتحرش».

أضاف: «ما تقولش المجتمع هيقول عليا وهيعمل فيا إيه ولازم ندارى على البنات، العالم كله بيتغير، وإحنا لازم نبقى أقوياء ضد هذه الظواهر غير الأخلاقية».

وكان قال الفنان هانى رمزى، أن والدته هى التى أحببته فى الفن، وكانت دائماً ما تصطحب أبناؤها للمسرح، فهى كانت تعشق المسرحيات لعدد من الفنانين أبرزهم عادل إمام وسمير غانم وفؤاد المهندس ومحمد نجم، مؤكداً أن والديه كانا زيارتهم المفضلة هى مشاهدة المسرحيات.

وتابع هانى رمزى، حديثه خلال مداخلة تلفزيونية فى برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً: «أمى هى اللى حببتنى فى الفن وأبويا نفس النظام، وخروجتهم المفضلة المسرحيات وأنا وطفل صغير قولت أنا نفسى أكون ممثل بسبب حبى والدتى للمسرح والتمثيل.. وشجعتنى ووقفت جنبى ووالدى نفسى الحكاية وكانوا بيشوفوا أفلامى ومسرحياتى وبيبقوا مبسوطين وراضيين عنى إنسانياً وفنياً».

المصري اليوم