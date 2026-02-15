منظمو حفل شاكيرا في قطر يطلبون من الجمهور احترام التقاليد المحلية

طلب منظمو الحفل الأول للمغنية اللاتينية الشهيرة شاكيرا في قطر من الزوار إبداء الاحترام لتقاليد البلد المضيف والالتزام بالزي المحتشم وعدم تعرية أي أجزاء من الجسد خلال الحفل.

وجاء في بند خاص ضمن متطلبات الحضور في الحفل المقرر في 1 أبريل: “الالتزام باحترام ثقافة وتقاليد وقوانين وأعراف النظام العام في قطر”.

كما يشترط على ضيوف العرض “الظهور بالمظهر اللائق”، ويمنعون من “تعري أي أجزاء من الجسد خلال الحفل”.

إضافة إلى ذلك، حدد المنظمون 35 صنفا من المواد الممنوع اصطحابها، وتشمل على وجه الخصوص “الدمى القطيفة، والأحزمة أو الأساور ذات المسامير المعدنية، وعصي التصوير الذاتي (سيلفي)، وأجهزة الدفع الإلكتروني مثل محطات الدفع بالبطاقات البنكية، وجميع المنتجات الزجاجية بما في ذلك قوارير العطور ومستحضرات ما بعد الحلاقة، وعربات الأطفال، والمظلات”.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل شاكيرا في قطر بين 95 ريالا وأكثر من 73 ألف ريال (ما يعادل 25 دولارا إلى 20 ألف دولار).

لكن قبل شهرين ونصف من موعد الحفل، نفدت التذاكر الأقل سعرا. وسيدفع جمهور المقصورة المميزة “سكاي بوكس” أكثر من 20 ألف دولار للتذكرة، حيث توفر هذه المقاعد أفضل إطلالة على المسرح، وهي المكان الوحيد في الحفل الذي سيسمح فيه بتناول المشروبات الكحولية.

