تحذير من استخدام الهاتف فور الاستيقاظ يهدد صحتك

حذّر خبراء الصحة من عادة شائعة باتت تثير القلق، تتمثل في استخدام الهاتف الذكي مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم.

ووفقًا لموقع “روسيا اليوم”، قال الدكتور مانويفيس في مقابلة مع صحيفة Español: “يلجأ الكثيرون لاستخدام هواتفهم فور الاستيقاظ، لكن من الأفضل التخلي عن هذه العادة، لأنها تؤدي إلى إفراز فوري للدوبامين، ما يفقد الدماغ لاحقًا متعة القيام بالمهام اليومية، فتبدو النشاطات مملة”.

وأوضح الأطباء أن هذه الممارسة قد تضعف الحافز وتزيد صعوبة التركيز، فضلاً عن تهديدها للذاكرة والنوم. كما قد تتسبب بتغيرات في استقلاب الغلوكوز، ما يجعل خطورتها تتجاوز الجانب النفسي.

وأشار مختصون في الصحة النفسية إلى أن قراءة الرسائل والإشعارات فور الاستيقاظ قد تثير توترًا يلازم الدماغ طوال اليوم، فيما يؤدي التعرض المبكر لأخبار سلبية إلى ارتفاع معدلات الكورتيزول، وبالتالي زيادة القلق وتشتت الانتباه.

كما نبّه الأطباء إلى أن التحديق في الشاشة مباشرة بعد الاستيقاظ يجهد العين التي ما زالت تتأقلم مع الضوء، بينما قد تؤثر الأشعة المنبعثة من الهاتف على وظائف الدماغ.

واختتم الخبراء نصائحهم بالقول: “اترك الهاتف ساعة بعد استيقاظك… صحتك أهم من أي إشعار جديد.”.

