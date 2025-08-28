فيما يتعلق بهذه الصورة لوزير الثروة الحيوانية الدكتور أحمد المنصوري

بشكل عام يتبع المسؤولون الحكوميون بروتوكولًا في اللبس يراعي طبيعة النشاط الذي يشاركون فيه، ففي حالة حملات الإصحاح البيئي والنظافة أو الجولات الميدانية يختارون الملابس العملية والمناسبة، فالأولوية للراحة والسلامة وحرية الحركة، وقد يرتدي الوزراء والمسؤولين في هذه المناسبات ملابس عملية مثل الأبرولات واليونيفورم الخاص بعمال النظافة، أو الجاكيتات العاكسة للضوء مع خوذة إذا كانت الزيارة تتضمن الاشراف على مواقع بناء أو منطقة عمل تحت التشييد، كما يلبسون أحذية مغلقة ومريحة وآمنة، فالحفاظ على المظهر الرسمي لا يستدعي البدلة الرسمية الكاملة مع ربطة العنق او الزي الشعبي المكون من الجلابية والعمة وانما فقط ملابس تناسب الفعالية، فالبروتوكول غير الرسمي هو الجمع بين المظهر العملي الملائم للبيئة والحدث، مع الحفاظ على لمحة تعكس مكانة المسؤول الحكومي وتحقق نتائج توعوية وإعلامية للفعالية التي يشارك فيها .



الوزير المنصوري هنا يلبس ملابس فضفاضة بكم قصير مع لون موحد وجزمة سبورت، لبس يناسب سن الوزير والفعالية التي يشارك فيها، ولا أعتقد أن هناك لبس أنسب من الذي يرتديه ..

يوسف عمارة أبوسن