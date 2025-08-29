واتساب يعتمد الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة رسائلك بنقرة واحدة

أعلنت شركة واتساب المملوكة لمجموعة ميتا يوم الأربعاء عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إعادة كتابة رسائلهم أو تعديل أسلوبها أو تغيير نبرتها بما يناسب الموقف.

الميزة، التي تحمل اسم “مساعدة الكتابة”، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا لتقديم اقتراحات فورية دون أن يضطر التطبيق لقراءة الرسائل الأصلية أو النسخ المقترحة، مما يضمن استمرار سرية المحادثات وحمايتها.

ومن خلال هذه الأداة، سيكون بمقدور المستخدمين اختيار الطريقة التي يريدون بها إعادة صياغة رسائلهم، سواء بشكل رسمي واحترافي أو مرح وطريف أو داعم وودي.

على سبيل المثال، إذا كتب أحدهم رسالة بسيطة مثل: “من فضلك لا تترك جواربك المتسخة على الأريكة”، سيقترح الذكاء الاصطناعي عبارات بديلة أكثر طرافة مثل: “لا تجعل الأريكة مقبرة للجوارب” أو “خبر عاجل: العثور على جوارب فوق الأريكة، يُرجى نقلها”.

بهذه الخطوة، تأمل واتساب أن يعتمد المستخدمون على ميزاتها الداخلية بدلاً من اللجوء إلى أدوات خارجية مثل ChatGPT عند صياغة الرسائل. لكن من المتوقع أن يثير الأمر انقساما بين المستخدمين، إذ قد يفضل البعض بقاء المحادثات شخصية وبعيدة عن الصياغة الآلية، خاصة عند مراسلة الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة، وفقا لموقع “تك كرانش”.

وأكدت الشركة أن الوصول إلى الميزة سيكون عبر أيقونة القلم الجديدة التي تظهر أثناء كتابة الرسائل داخل التطبيق. وسيتم طرحها في البداية باللغة الإنجليزية وفي عدد محدود من الدول، على أن يجري توسيع نطاقها لاحقا.

وكان تطبيق واتساب أطلق مجموعة من الميزات الجديدة التي تعيد رسم تجربة المكالمات الجماعية، لتجعلها أقرب إلى منصات الاجتماعات الافتراضية مثل زووم وجوجل ميت.

وأبرز هذه الإضافات ميزة جدولة المكالمات، حيث يمكن للمستخدمين اختيار التاريخ والوقت المناسبين من خلال زر (+) في تبويب “المكالمات”، مع إرسال الدعوات إلى أشخاص أو مجموعات، وإنشاء رابط مخصص يمكن مشاركته بسهولة. وستعرض علامة التبويب جميع المكالمات القادمة بوضوح مع قوائم الحضور، إضافة إلى إمكانية ربطها بتطبيقات التقويم. كما سيتلقى المشاركون إشعارات تذكيرية قبل بدء الموعد.

ولتسهيل سير النقاشات، أضاف واتساب ميزة رفع اليد، التي تسمح للمشاركين بالإشارة إلى رغبتهم في التحدث دون مقاطعة، إلى جانب التفاعلات الرمزية عبر الإيموجي للتعبير عن الرأي أو دعم المتحدث بطريقة سريعة وممتعة.

أما المنظمون، فسيستفيدون من إشعارات فورية عند انضمام أي مشارك عبر الرابط المخصص، مما يسهل متابعة الحضور وإدارة الجلسات بكفاءة أكبر.

ورغم هذا التوسع الواضح في خصائص التطبيق، شددت الشركة على أن جميع المكالمات ستظل محمية بنظام التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption)، بما يضمن الخصوصية الكاملة للمحادثات ومنع أي طرف خارجي – بما في ذلك واتساب نفسه – من الوصول إليها.

هذه التحديثات تأتي في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الاجتماعات الافتراضية، سواء للعمل أو التواصل الشخصي، وهو ما يضع واتساب في موقع أقوى لمنافسة تطبيقات مثل زووم، مايكروسوفت تيمز، وجوجل ميت.

وبحسب تقديرات “ميتا”، فإن هذه الميزات ستجعل المكالمات الجماعية أكثر إنتاجية ومتعة لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم، لتكرّس مكانة واتساب كتطبيق شامل يجمع بين المراسلة، المكالمات، تبادل الملفات، وتنظيم الاجتماعات بشكل احترافي.

صحيفة البيان