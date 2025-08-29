المولد النبوي الشريف .. شاهد بالفيديو البرهان في ساحة ميدان الخليفة بأم درمان

وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة رسمية وشعبية واسعة، شارك السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، المواطنين بساحة ميدان الخليفة بأم درمان احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال جولته بالساحة، تبادل سيادته التهاني مع المواطنين بهذه المناسبة العطرة، موجهاً التهنئة للشعب السوداني كافة، ومؤكداً على معاني السيرة النبوية الشريفة وقيم التسامح والوحدة التي يجسدها هذا الحدث العظيم في وجدان الأمة الإسلامية.

سونا