(فكر على قدر طموحك ولا تفكر على قدر قروشك)

حوار مع شاب في قارعة الطريق

(فكر على قدر طموحك و لا تفكر على قدر قروشك)

اثناء تجوالي في أحد شوارع محلية كرري إسترعى إنتباهي شاب يبدو أنه في نهاية العشرينات يقف أمام (بترينة) لبيع الحلويات (الباسطة و أخواتها) كان يدخن بإفراط و يبدو عليه الهم الشديد فتوقفت أمامه و بادرته بالسلام فرد علي التحية قائلاً و عليكم السلام يا أبوي فقلت في نفسي إن رده المهذب هذا يمثل مدخلاً جيداً للحوار ..

ثم بادرته بالقول : أراك تدخن بشراهة و تبدو على وجهك الهموم ، ألا تخشى على نفسك و صحتك ثم ما هي المشكلة التي تواجهك و لم تجد لها حلاً ؟؟

و أضفت أنت ما تزال شاباً و أهلك و البلد ينتظرون منك و من الشباب أمثالك دوراً كبيراً لبناء المستقبل فرد علي بجدية :

البلد دي ما فيها مستقبل لأن جميع السياسيين إستغلوا الشباب دون أن يقدموا لهم ما يعبنهم على أداء دورهم و لم يوفروا لهم فرص العمل و لا الحياه الكريمة ، و واصل حديثه قائلاً :

كشباب تابعنا الإسلاميين فوجدناهم تجار دين و أهملونا و قد شهد عهدهم في الحكم فساد كتير ، و تابعنا الأحزاب التي تدعي الوطنية و الديمقراطية فوجدناهم بلا وطنية بل و عملاء ، و تابعنا القحاتة فأوصلونا إلى ما نعيشه الآن من حرب و دمار و ضياع !!

و مضى قائلاً (و الآن نحن ما عارفين البلد حاكمنها العساكر و لا المدنيين) !!

ثم ختم قائلاً عن أي مستقبل تتحدث يا أبوي فصمت و لم أعلق ، و مصى الشاب الذي تبين لي من طريقة حديثه أنه خريج جامعي و واعي سياسياً واصفاً حاله (يا أبوي أنا على أعتاب الثلاثين و حتى الآن لم أتزوج و لا أملك منزل و لدي كثير من الطموحات لا أستطيع تحقيقها و أنا أكابد من أجل توفير لقمة العيش لي و لأسرتي التي تعتمد خاصة في ظل ظروف الحرب) !!

إلى هنا إنتهى حديث الشاب و بدأت مداخلتي و تعليقي على حديثه في شكل نقاط :

أولاً : يا إبني مهما كان الحال و الظروف التي تعيشها فهذا ليس مبرراً لتدمير صحتك بالتدخين (خلال المدة التي أمضيتها معه دخن ثلاثة سيجارات) !!

ثانياً : يا إبني أنتم كشباب يقع على عاتقكم التفكير الجاد و العمل باجتهاد من أجل المستقبل و هذا يتطلب منكم : الصبر و المثابرة ، التطوير المستمر لقدراتكم العلمية و المعرفية لمواكبة ما يحدث في بقية بلدان العالم .

ثالثاً : لا تعتمدوا على الحكومات و لا تنتظروها بل عليكم أن تبادروا من خلال تنظيم أنفسكم في مجموعات عمل أو منظمات حسب تخصصاتكم لرسم طموحاتكم و تصوراتكم للسودان على المدى المتوسط و البعيد و العمل على تنفيذها كل حسب قدرته ، و عندما تبادرون يا إبني فتأكد بأن الحكومة و السياسيين هم من سيلاحقونكم بدلاً من ملاحقتكم لهم ..

رابعاً : نحن يا إبني نعيش في بلد رغم ثرائه بموارد طبيعية هائلة إلا أنه ما يزال فقيراً جداً و ضعيفاً في بنيانه التحتية الأمر يلقي على الجميع مسئولية كبيرة في حسن إدارة و توظيف هذه الموارد من أجل تجديد البنى التحتية و جعلها مواكبة لمتطلبات النهضة مع عدم التغول على حقوق الأجيال اللاحقة ..

خامساً : يا إبني السودان و بسبب ثرواته و موارده الطبيعية الهائلة ، و موارده البشرية المتميزة و حضارته ضاربة الجذور ظل هدفاً مستمراً للقوى الإستعمارية لذلك لن يدعوه ينهض إلا إذا توفرت إرادة قوية لأهله و حكامه ، و ما الحرب التي نعيش منذ أكثر من ثمانية و عشرين شهراً إلا حلقة من حلقات التآمر و الإستهداف المستمر لبلادنا ..

سادساً : يا إبني لن تنهض بلادنا و لن نخرج من الحالة التي نعيشها الآن إلا بعد أن تكون العلاقة بيننا و بين الله عامرة كأفراد و مجتمع و بعد أن نغير ما بنفوسنا ..

ثم ختمت حديثي معه بنصائح شخصية لكيفية تطوير عمله في بيع الحلويات و قلت له فكر و خطط لتطوير عملك لتنافس (حلويات الطيب سيد مكي ، و حلويات سلا لصاحبها عبد الرحمن السلاوي رحمه الله ، حلويات الشام و العبد و الباشا و غيرها) و أهديته القاعدة الذهبية التي غالباً ما أختم بها أحاديثي مع الشاب :

{ فكر على قدر طموحك و لا تفكر على قدر قروشك } ..

و أنا أودعه قلت له المرة القادمة سأتحاور معك في السياسة ، فضحك و قال لي (تاني ما داير سياسة بزنيس بس) ..

هذا الحوار لم يكن من الخيال بل كان من الواقع و قد شهد بعض المارة و زبائن المحل جزءاً منه ، أهديه للمهتمين و العاملين في مجال الشباب ..

سوار

28 أغسطس 2025