مفاجأة.. رحيل محتمل لـ عمر مرموش عن مانشستر سيتي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن احتمالية رحيل عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، عن صفوف الفريق، خلال الفترة الجارية.

وحسبما ذكر موقع «City Xtra» المهتم بأخبار مانشستر سيتي، فإن توتنهام يدرس فكرة التعاقد مع 3 لاعبين من مانشستر سيتي.

وأوضح الموقع أن توتنهام يفكر في محاولة التعاقد مع كل من: عمر مرموش، جيريمي دوكو، وناثان آكي، من مانشستر سيتي.

ورغم دراسة توتنهام فكرة التعاقد مع ثلاثي مانشستر سيتي، بمن فيهم عمر مرموش، فإن التقرير أوضح أن السبيرز قد يحتاج لإعادة تقييم بشأن توقعاته، ولا سيما أنه من غير المرجح أن يُضعف مانشستر سيتي صفوفه أكثر من ذلك، قبل إغلاق سوق الانتقالات، رغم اهتمام توتنهام بالثلاثي.

المصري اليوم