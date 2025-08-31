المساليت …لم يكونوا وحدهم …

المساليت لم يقاتلوا ضد الفرنسيين وحدهم لأن جغرافيا دارفور لم تكن أبدا محتكرة عرقيا لأصحاب الدار.

القبائل العربية قاتلت مع المساليت وقبائل أفريقية من وداي قاتلت مع المساليت.

السلطان علي دينار كان يرسل لونجت باشا يبشره بانتصار دار مساليت على الفرنسيين لأنه كان يعتقد بتبعية دار مساليت لسلطنة دارفور وبالرغم من الحروبات الداخلية بينهما فقد فرح بانتصار دار مساليت.

في النهاية انتهت الحروب بتسوية فقدت فيها دار مساليت نصف مساحتها فصارت داخل تشاد ومنها العاصمة التاريخية للسلطنة.

مدينة أدري في تشاد داخل أرض الدار التاريخية لسلطنة دار مساليت.

#كمال_حامد 👓