ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا

قلب ريال مدريد تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه ريال مايوركا، في مباراة مثيرة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف لصالح النادي الملكي بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد، ليحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 11 عبر فيدات موريكي، الذي حوّل ركلة ركنية داخل الشباك بطريقة غير متوقعة مستخدما ظهره وكتفه. لكن ريال مدريد رد سريعا، حيث أدرك أردا غولر التعادل برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 37، قبل أن يمنح فينيسيوس جونيور فريقه التقدم بعد دقيقة واحدة بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة.

وعلى الرغم من الضغط الهجومي الكبير، ألغى حكم الفيديو المساعد هدفين لمبابي بداعي التسلل، إضافة إلى إلغاء هدف ثان لغولر بسبب لمسة يد في بداية الهجمة. وكاد مايوركا أن يعادل النتيجة في الشوط الثاني لولا تألق المدافع ألفارو كاريراس، الذي أبعد الكرة من على خط المرمى في لحظة حاسمة.

وقال كاريراس عقب اللقاء: “لقد تعهدت منذ اليوم الأول بأن أبذل قصارى جهدي لصالح الفريق. بدأت ليالي الأحلام تتحقق بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية هنا، والأهم هو النقاط الثلاث”.

من جهته، عبّر مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو عن رضاه قبل فترة التوقف الدولي، قائلا: “النتائج مهمة وتعكس المسار الذي نرغب فيه. بعد التوقف سنبدأ بدوري الأبطال، وعلينا تحسين بعض الأمور، لكن هذا طبيعي. أنا سعيد بما نحققه حتى الآن”.

سكاي نيوز