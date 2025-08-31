على جثة آرسنال.. ليفربول يمدد سلسلته التاريخية

قاد دومينيك سوبوسلاي، فريقه ليفربول لفوز ثمين على ضيفه آرسنال بهدف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي المجري سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة بطريقة رائعة، في الدقيقة 83.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن هدف سوبوسلاي ضد آرسنال، يعد أكثر هدف متأخر سجله الريدز من ركلة حرة في البريميرليج منذ أغسطس/أب 2007.

وكان ستيفن جيرارد قد سجل في ذلك الوقت، هدفا ضد أستون فيلا بذات الطريقة، في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

وأفادت أيضا بأن ليفربول واصل سلسلته التهديفية المميزة، بهز شباك منافسيه للمباراة الـ37 تواليا، كأطول سلسلة للفريق في تاريخ المسابقة.

من جانبها، أشارت شبكة “سكواكا” إلى نجاح ليفربول في التسجيل خلال 98% من مبارياته في البريميرليج تحت قيادة الهولندي أرني سلوت، وهي أعلى نسبة لمدرب في تاريخ الدوري.

