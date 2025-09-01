دراسة: عقول المصابين بالتوحد ليست عاجزة بل “منظمة بشكل مختلف”

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة دي مونتفورت ليستر البريطانية أن أدمغة المصابين بالتوحد لا تعاني من “عجز” وظيفي، بل تمتلك تنظيمًا عصبيًا فريدًا يعكس قدرات مختلفة في معالجة المعلومات.

ووفقاً لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، قال الدكتور موسى سوكونبي، المحاضر في الفيزياء الطبية: “ما وجدناه يشير إلى أن الأدمغة المصابة بالتوحد تستخدم استراتيجيات عصبية بديلة لم نبدأ بعد في فهمها بالكامل.”

والدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة ” Brain Sciences” العلمية، شملت 14 بالغًا مصابًا بالتوحد و15 آخرين غير مصابين، حيث ركزت على تحليل إشارات الأكسجين في الدماغ.

وأظهرت النتائج أن المصابين بالتوحد يحلون المشكلات بكفاءة مماثلة، لكن عبر مسارات عصبية مختلفة. وأضاف سوكونبي: “هذا ليس عجزًا، بل شكل مختلف من تنظيم الدماغ يعكس تنوعًا في التفكير.”

في سياق متصل، لم تجد دراسة منفصلة أدلة قوية على فعالية العلاجات البديلة للتوحد مثل المكملات العشبية أو فيتامين د. ورغم الحاجة لمزيد من الأبحاث، يأمل الفريق أن تساهم النتائج في تحسين التشخيص والرعاية الصحية للمصابين.

يُذكر أن التوحد يُعرف كاضطراب عصبي يؤثر على التفاعل الاجتماعي، حيث يواجه المصابون صعوبات في فهم مشاعر الآخرين. وتفتح هذه الاكتشافات بابًا جديدًا لفهم أعمق للحالة وتطوير علاجات أكثر تخصيصًا.

