علوم و تكنلوجيا

سعوديات يعملن في منطقة القصيم على تصنيع الطائرات بدون طيار

2025/09/03
طائرة مسيرة درون
سعوديات يعملن في منطقة القصيم على تصنيع الطائرات بدون طيار والتحكم بها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
شاهد الفيديو
العربية – السعودية

