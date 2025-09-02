روضة الحاج: ستلعنُكم هذه الأرضُ أحجارُها وستلعنُكُم كلُّ أشجارِها وستلعنُكُم كلُّ أثمارِها

قبل وقتِ الحصادْ

سنابلَه وهي نيئةٌ

ولماذا عمدتم إلى حقلِنا فاجتثثتم

خذوا ما تريدونَ من ذهبٍ

لا يساوي الكثيرَ

أمام مرؤاتنا

كبرياء أرومتنا

ودعوا وطناً

لم يكن قبل أن تغدروا هيناً

أو ذليلاً

وما كان يوماً مهيضاً كسيراً

وما كان والله سهل القيادْ