روضة الحاج: ستلعنُكم هذه الأرضُ أحجارُها وستلعنُكُم كلُّ أشجارِها وستلعنُكُم كلُّ أثمارِها

ثقافة وفنونمدارات
روضة الحاج: ستلعنُكم هذه الأرضُ أحجارُها وستلعنُكُم كلُّ أشجارِها وستلعنُكُم كلُّ أثمارِها
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”:
لماذا تُرى تكرهونَ البلادْ؟
لماذا نحرتم صباحاتِنا؟
ولماذا قتلتم نهاراتِنا
ولماذا صلبتم مساءاتِنا
ولماذا عمدتم إلى حقلِنا فاجتثثتم
سنابلَه وهي نيئةٌ
قبل وقتِ الحصادْ
لماذا تُرى تكرهونَ البلادْ؟
خذوا ما تريدونَ من ذهبٍ
لا يساوي الكثيرَ
أمام مرؤاتنا
كبرياء أرومتنا
ودعوا وطناً
لم يكن قبل أن تغدروا هيناً
أو ذليلاً
وما كان يوماً مهيضاً كسيراً
وما كان والله سهل القيادْ
لماذا تُرى تكرهونَ البلادْ؟
سيلعنُكُم كلُّ شيءٍ هنا
سيلعنُكُم كلُّ قبرٍ هنا
ستلعنُكُم كلُّ أنهارِنا
وشواطئنا
والطيورُ الأليفةُ في عالياتِ الغصونِ
ستلعنُكم هذه الأرضُ
أحجارُها
وستلعنُكُم كلُّ أشجارِها
وستلعنُكُم كلُّ أثمارِها
والعذارى اللواتي طُعنَّ بنصلِ تآمرِكم مرَّتين
اليتامي
الثكالى
الصغارُ
الكبارُ
سيلعنُكُم كلُّ شيءٍ
ولن تجدوا أبداً مبتغاكم
ولن تستطيعوا
فنحن هنا مثل أشجارِنا واقفون
ونحن هنا مثل أجبالِنا ثابتون
ونحن هنا مثل أنهارِنا سطوةً وعنادْ
لماذا تُرى تكرهونَ البلادْ؟
أُبشِّركُم
سوف نبقى
ليومِ القيامةِ
حتى يُنادي إلى البعثِ فينا وفيكم منادْ
سنسألُكُم وقتَها
حين تُنصبُ تلك الموازينُ بالعدلِ
واللهُ في عرشِه جل سبحانه
لتجيبوا
لماذا تُرى تكرهونَ البلادْ؟
السمراء روضة الحاج
رصد – “النيلين”