لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب

تجاهلت الإعلامية لميس الحديدي، التعليق على طلاقها من الإعلامي عمرو أديب، أو كشف تفاصيل عن أزمتها الشخصية، حيث قررت التعليق على فوز المنتخب المصري على منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في المغرب.

ونشرت لميس عبر حسابها الخاص على منصة “X” تغريدة أكدت فيها دعمها الكامل للمنتخب المصري، حيث كتبت قائلة: “أبطال والله حافظوا على الفوز ٥٥ ق وهم ناقصين واحد.. الشناوى بطل في أحسن حالاته، وصلاح والفريق مقاتلين للنفس الأخير. كملوا يا رجالة واحنا وراكم”.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد أنهى زواجه من الإعلامية لميس الحديدي بعد علاقة زوجية امتدت لأكثر من 25 عامًا، شكّلا خلالها واحدًا من أشهر الثنائيات الإعلامية في مصر والعالم العربي، سواء على المستوى المهني أو الأسري.

وجاء إعلان الطلاق بعد أسابيع من تداول شائعات حول توتر العلاقة بين الثنائي، دون أن يعلّق أيٌّ منهما عليها في حينه، حيث التزم الطرفان الصمت التام، محافظين على نهجهما المعتاد في إبعاد حياتهما الخاصة عن الأضواء.

