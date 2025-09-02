إبراهيم عثمان: بيوتنا واستثماراتهم!

* الناطق باسم “صمود” جعفر حسن: (يحتفظ كل فريق، “نقول دي تاني”، يحتفظ كل فريق بما “حققه” على الأرض، يعني القاعد في شارع الستين يقعد، والقاعد في كرري يقعد، حسب الحتة اللي هو قاعد فيها، “الحققها” على الأرض، دا تم الـ .. دا اللي الناس اتفقوا عليه).

الكذب والتضليل كثير عند المدافعين عن الميليشيا، وتفرضه استحالة الدفاع عنها بحجج ناصعة نظيفة، لكن الكذب عند جعفر حسن فج ولئيم وكاشف:

* “دا اللي الناس اتفقوا عليه”: هذا كان عندما قيل، أي قبل تحرير العاصمة، ولا زال كذباً خالصاً، وليس مجرد عدم دقة في نقل الحقيقة. إذ ليس هناك اتفاق كهذا. والتحدي أمام جعفر، وأمام أتباعه، أن يأتوا بأي اتفاق موقع، يحتوي على هذا البند الذي يسمح للميليشيا بالبقاء في الأحياء السكنية!

* الكلمتان “حققه” و”الحققها”: يقدمان تأكيداً لنظرتهم الإيجابية لاحتلال الميليشيا للأحياء السكنية “كهدف/إنجاز” عسكري مشروع.. وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ويتعارض حتى مع الفواصل “الإنسانية” التي تقطع، أحياناً، تسلسل خطابات جعفر ورفاقه في دعم الميليشيا!

* ما “حققته” الميليشيا كان على حساب المواطنين. وهذا الحديث لا ينشغل بهذا، بل بما حققته الميليشيا وبمكافآتها، وبتجويد الكذبة، وتكرارها، وتثبيتها في الأذهان. ويحتاج عدم قراءته كانحياز كامل للميليشيا على حساب المواطنين إلى حالة قطيعية كاملة، أو مشاركة جعفر في ذات الانحياز!

* إذا سار منطق جعفر حتى نهايته، سيكون كل مواطن عاد إلى حيه ومنزله بعد تحريره، بلا تفاوض مع الميليشيا، هو مشارك في الإخلال باتفاق، ومقوض لمساعي السلام، ومتغوِّل على حق من حقوق الميليشيا، ومساهم في إجهاض ما “حققته”!

* “نقول دي تاني”: هذا القول المكرر ليس قول اتفاق موقع، هو قول جعفر نفسه، هو تعبير مباشر عما كانوا يقولونه بكلمات أخرى زئبقية مراوغة. وقد أراد بالكذبة وتكرارها تثبيته، والاحتفاء به “كحق/إنجاز” لا يحتمل التحفظ ولا المراجعة ولا الإلغاء. وكعادته في التضليل اللزج المقزز أوحى بما ملخصه: هذا ليس طلبي، هذا هو ما “اُتُفِق عليه”، ودوري هو فقط التذكير به، وتكرار التذكير لحفظ “الحقوق” ودعم السلام، بينما هو كان يختلق ليسوِّق رغبته الخاصة كاتفاق، وانفراده كإجماع، وغنائمه كطريق أوحد للسلام!

* لم “يحقق” الجيش شيئاً بذات المعنى الذي استخدمه جعفر للكلمة مع الميليشيا. بمعنى لم يتخذ الأحياء والبيوت كغنائم يفاوض بها، بل حمى الوضع الطبيعي حيث يستطيع السكان العيش بسلام. لتظل كرري وغيرها كما هي، لأهلها وسكانها. إذن قامت كذبة جعفر على مساواة الحماية بالاحتلال، والوضع الطبيعي بالوضع الشاذ، والإستقرار بالتشريد، ليتظاهر وكأنه حكم بالقسط وأعطى كل ذي حق حقه، او بالأصح ليزعم أن هذا هو حكم بالقسط الذي قبله الجيش!

* روى الأستاذ محمد سر الختم الجكومي أن جعفر حسن قد حدثه بأن الميليشيا قد احتلت منزله ونهبته، وعندما سأله: لماذا لا تقول هذا في الإعلام؟ أجاب بضحكة! لم يصدر عن جعفر تكذيب لهذه الرواية. فمن الواضح أنه كان يقبل أن يخضع حيه وبيته للمساومة، ولكن من حق الناس أن يتساءلوا: ما الذي جعله يقبل: أهو التعويض السياسي المعلوم أم هناك تعويض مادي معه؟ وماذا كان شعوره عن تحرير منزله: أهو الترحيب ــ كسائر الضحايا ــ بطرد العدو المحتل، أم هو الضيق بخسارة الحليف لما “حققه”؟!

* الغريب في الأمر أنه رغم كثرة أكاذيب الميليشيا، لم تكن من ضمنها كذبة كهذه، إذ لم تدعِ وجود اتفاق يمنحها حق البقاء في الأحياء السكنية، ولم تحتج على عدم التزام الجيش به. حتى بقية رفاق جعفر حسن لم يتجرأوا على كذب مثل هذا، وبهذا الوضوح اللئيم، رغم تعودهم على الدفاع عن الميليشيا بما قالته وما لم تقله!

من يتمسك بما “حققته” الميليشيا، ويكذب ليؤكد الاتفاق على الاحتفاظ به، لا يسعه إلا أن يتحسر على زوال “ما حققته” في الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وغيرها. والحقيقة التي لم يغيرها الكذب هي أن الأشرار قد طُرِدوا من معظم البيوت، وأن استثمار اللئام في احتلالها ونهبها لم يثمر إلا الخزي والعار!

إبراهيم عثمان